Die unabhängige Consultingfirma Great Place To Work® hat Banca March auf den fünften Platz ihres Rankings gesetzt, in das sie jedes Jahr die besten spanischen Unternehmen im Hinblick auf Personalmanagement und Organisation aus der Sicht der Arbeitnehmer aufnimmt. Das Kreditinstitut mit der höchsten Zahlungsfähigkeit des spanischen Finanzsektors ist die einzige Bank, die es im Ranking der Best Workplaces, durchgeführt durch oben genanntes Unternehmen, unter die besten Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern geschafft hat.

Den Umfrageergebnissen zufolge bestätigen acht von zehn Angestellten von Banca March, dass die Firma ein hervorragender Arbeitsplatz ist, und 92 % der Mitarbeiter sind stolz auf die Leistungen und Errungenschaften des Unternehmens. Neben diesen Zahlen hat Great Place To Work® noch weitere Aspekte bewertet, wie beispielsweise die Neueinstellung von Mitarbeitern, das Vertrauen in die Unternehmensleitung, die Zufriedenheit mit der Sicherheit des Arbeitsumfelds, das gute Betriebsklima sowie eine Atmosphäre des Respekts und der Freiheit, sodass jede/r sich so zeigen kann, wie sie oder er ist.

Der stellvertretende Generaldirektor von Banca March und Leiter des Bereichs Human Resources, Anselmo Martín-Peñasco, versichert, dass „das Zugehörigkeitsgefühl unserer Mitarbeiter und der Stolz, zum Unternehmen zu gehören, zu den wichtigsten Garantien für unseren exzellenten Kundenservice gehören“.

Die beste Schule für Führungskräfte

Banca March, die einzige Bank auf dieser Liste von Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, sieht dadurch ihren Ruf als beste Managementschule des spanischen Finanzsektors bestätigt. So liegen die Investitionen in Ausbildung und Spezialisierung über dem Durchschnitt. Dies führt wiederum zu einer besseren Servicequalität und Ergebnissen, die die Position als zahlungskräftigstes Unternehmen festigt.

Die Identifizierung der Mitarbeiter von Banca March mit dieser auf hohe Leistung und Exzellenz ausgerichtete Unternehmenskultur und deren Engagement spiegeln sich in der Bewertung wider, die Kunden im Hinblick auf die Serviceleistungen abgeben.

Bei einer weiteren unabhängigen Studie, die STIGA mit Kundenrückmeldungen zu den wichtigsten spanischen Banken erarbeitete, liegt Banca March an erster Stelle, was die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service in den Filialen anbelangt. Einen weiteren Spitzenplatz belegt Banca March bei der Bewertung von Solidität und Solvenz.

Zahlungskräftigtes Unternehmen am Finanzmarkt

Banca March ist das zahlungskräftigste Unternehmen am spanischen Finanzmarkt mit einer Kernkapitalquote CET-1 von 17,66 % bei Abschluss des Geschäftsjahres 2022. Auch hinsichtlich Liquiditätsquote, Risikoabdeckung und Ausfallquote gehört sie zu den führenden Banken der Branche.

Dieser Meilenstein – fünfter Platz im Ranking Best Work Places in 2023 und die Tatsache, dass Banca March als einzige Bank in dieses Ranking aufgenommen wurde – wird noch durch weitere Auszeichnungen, die Banca March 2023 erhalten hat, ergänzt. Dass die Bank nun zum vierten Mal als großartiger Arbeitsplatz durch Great Place to Work® und zum fünften Mal durch Top Employers ausgezeichnet wurde, unterstreicht diese Erfolgsquote.