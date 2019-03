Mobbing am Arbeitsplatz: Nationalpolizei nimmt Chef von Autohaus auf Mallorca fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat den Chef eines Autohauses wegen Mobbing festgenommen. Der Mann habe seine Mitarbeiter permanent schikaniert, beleidigt und unter Druck gesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (5.3.).

Die Ermittlungen waren eingeleitet worden, nachdem ein Mitarbeiter der Firma im Gewerbegebiet von Manacor Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs erstattet hatte. Dabei berichtete das Opfer auch über den Umgang des Chefs mit seinen Angestellten.

Die Beamten vernahmen daraufhin mehrere Angestellte der Firma sowie ehemalige Mitarbeiter. Sie berichteten übereinstimmend über das feindliche Verhalten des Chefs gegenüber seinen Untergebenen. So habe er ihnen mit dem Verlust des Arbeitsplatzes gedroht und Belohungen für den Verkauf von Pkw in Aussicht gestellt, die es dann ausgeblieben seien. Einige Mitarbeiter hatten sich in den vergangenen zehn Jahren daraufhin krank gemeldet. /ff