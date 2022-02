Influencer-Kuscheln in Palma de Mallorca: Der Streamingdienst Amazon Prime lud ausgewählte Instagrammer, Youtuber und Twitcher am Sonntagabend (13.2.) ins Castell de Bellver ein, um den Teaser-Trailer der neuen Serie Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht zu bewerben. Anwesend waren Vertreter der spanischen Streamerszene wie Bernand Torelló (bekannt in sozialen Netzwerken als Kai47), Andrea Compton, Iamchristinini oder Mister Jagger, die sich in ihren Beiträgen häufiger mit der Saga auseinandersetzen.

In den Stories und Posts der Anwesenden sieht man einen fantasievoll gestalteten Innenhof der Burg, über dessen Eingang das Logo des Veranstalters angebracht war. Die Veranstaltung auf der Insel fand zeitgleich zur Weltpremiere des Trailers während der Super Bowl in den USA statt. Auf die Serie selbst müssen Fans der Tolkien-Bücher noch ein wenig warten: Die ersten Folgen gehen am 2. September online. /ht