Der Sendetermin für die zweite Staffel von "Der König von Palma" steht: Der TV-Sender RTL strahlt die sechs Folgen am 11. und 18. Juli jeweils ab 20.15 Uhr aus. An jedem Sendetermin sind drei Folgen zu sehen. Nutzer der Streaming-Plattform RTL+ können alle Folgen bereits ab dem 11. Juli sehen.

Das ist die Handlung der zweiten Staffel von "Der König von Palma"

Die neue Staffel knüpft da an, wo die erste aufgehört hat. Die Programmbeschreibung verspricht folgendes: "Es ist das Jahr 1992. Der Auswanderer Matthias "Matti" Adler hat sich mit seinem "Bieradler" an der Playa etabliert. Der Tourismus boomt, die Urlauber bevölkern die Promenade in Scharen und das Lokal platzt aus allen Nähten. Matti will die Gunst der Stunde nutzen, um seine Expansion voranzutreiben, doch die Playa de Palma ist hart umkämpftes Territorium. Der Kuchen ist zwar größer geworden, aber der Kampf darum wird immer unerbittlicher. Matti muss sich entscheiden, was er bereit ist, aufs Spiel zu setzen, um sich gegen seine Konkurrenz zu behaupten..."

Cast, Crew, Regie - diese Schauspieler sind in der zweiten Staffel zu sehen

An der Seite von Henning Baum, der als Auswanderer Matti Adler wieder die Hauptrolle übernimmt, und Pia-Micaela Barucki als Bianca Bärwald ist in dieser Staffel erstmals Heike Makatsch als Mattis Frau Sylvie zu sehen. Sie ersetzt in dieser Rolle die Schauspielerin Sandra Borgmann. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit André Hennicke ("Sophie Scholl – Die letzten Tage"), Eva Mona Rodekirchen ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"), Sönke Möhring ("Inglorious Basterds"), Irene Rindje und Karolin Oesterling. In einer weiteren Rolle spielt in Staffel 2 Sonja Kirchberger ("Familie Dr. Kleist") Kneipenwirtin Biggi.

Regie führen der auf Mallorca lebende Filmemacher Florian Gottschick (Folge 1-3) und Isabell Šuba (Regisseurin Folge 4-6). Šuba erklärt in einer Pressemitteilung von RTL ihre Motivation für das Projekt folgendermaßen: "Am meisten reizte mich der historische Aspekt. Es spielt in einer Zeit, die filmisch so noch nicht erzählt wurde. Die 90er-Jahre, Nachwendezeit, Aufbruchstimmung, Aufblühen des Massentourismus und Globalisierung des Kapitalismus - alles scheint möglich. Das neoliberale Narrativ vom Tellerwäsche zum Millionär/Bierkönig auf der Playa zieht viele hungrige Seelen nach Mallorca. Aber hinter der eskapistischen Partyfassade und dem schnellen Geld laufen mafiöse Geschäfte ab."

Hintergrund der Mallorca-RTL-Serie "Der König von Palma"

Namentlich nicht erwähnt, aber sicherlich eine der Vorlagen für die Serie "König von Palma" ist die Geschichte von Manfred Meisel. Der deutsche Gastronom machte aus dem damals erfolglosen Bierkönig ein Markenzeichen an der Playa de Palma. Nach wie vor ist nicht geklärt, wer den Frankfurter, seinen Sohn und eine Angestellte in der Nacht vom 11. auf den 12. November 1997 regelrecht hinrichtete. Weggefährtinnen von Meisel vermuten den Täter in Deutschland.

So lief die erste Staffel von "Der König von Palma"

Die erste Staffel von "Der König von Palma" wurde an Ostern 2022 auf RTL ausgestrahlt. Die Einschaltquoten blieben mau, die Kritiken waren allerdings weitgehend positiv. Die Süddeutsche Zeitung etwa lobte den nostalgischen Ausflug in die 90er Jahre auf Mallorca, der sich wie nichts wegschlürfen lasse: "Regisseur Damian John Harper und das Autorenteam um Veronica Priefer und Johannes Kunkel strapazieren charmant Klischeebilder von abenteuerlustigen Ostdeutschen und westdeutschen Autofreaks." Mallorca-Liebhaber und jene, die es noch werden wollen, sähen ein kurzweiliges TV-Ereignis, das "bis zur letzten Asi-Palme schön ausstaffiert" ist.