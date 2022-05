Am Samstag (7.5.) startet die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderin Angela De Rosa mit einer Opening-Feier ihres "Little Rock Stars" in Cala Millor in die neue Saison. Live auf der Bühne steht ab 17 Uhr der Musiker Dennis Minden. Dann fällt auch der Anstich für 30 Liter Freibier. Da De Rosa wie viele andere Gastronomen Probleme hatte, Personal zu finden, helfen ihre Tochter Tara, deren Freund und De Rosas aktueller Partner in dem Lokal aus.

Fans des Auswanderer-Formats erinnern sich: 2017 war sie mit Tochter Tara nach Mallorca gekommen, um hier einen Laden mit Kindermode zu eröffnen. Ihr Mann Rino blieb in Deutschland, da er dort als Event-Dienstleister arbeitete. "Wir hatten schon drei Läden in Heidelberg, Kaiserslautern und Mannheim", so die Gastronomin, die sich gemeinsam mit ihrer Tochter eigentlich zunächst auf Gran Canaria versuchen wollte. "Tara war dort aber nicht glücklich. Hier war das anders", erzählt De Rosa, deren Familie seit sieben Jahren, davon fünf auf Mallorca, vom Kamerateam von Vox begleitet wird.

Kindermodengeschäft in Cala Millor

Anfangs wohnte die beiden in Artà, eröffneten im April 2018 ein Kindermoden-Geschäft in Cala Millor. In einem Lokal in unmittelbarer Nähe waren damals noch die Franchise-Nehmer von Caro und Andreas Robens mit ihrem "Iron Diner" untergebracht. Doch nach nur wenigen Wochen stiegen die beiden aus dem Projekt aus. Zum Ende des Jahres 2019 hin übernahm Angela de Rosa das Lokal und eröffnete die heutige Restaurant-Bar "Little Rock Stars".

Circa ein Jahr lang betrieb sie den Laden und das Restaurant gleichzeitig. Mit beiden Geschäften wurde es ihr aber schnell zu viel. "Den Laden hatte ich nur mit auf die Insel genommen, weil es Ware, Konzept und die gesicherte Marke schon gab", erzählt De Rosa. "Ich konnte mich damit nicht mehr identifizieren und ein Geschäft musste ich sterben lassen." Also entschloss sie sich im Herbst 2019 für die Schließung des Ladens und behielt "nur noch" das Restaurant.

"Wir haben uns auseinandergelebt"

Kurze Zeit später kam es auch zur Trennung von ihrem Noch-Mann Gennaro De Rosa. Fast 18 Jahre lang war das Paar zusammen, davon 15 Jahre lang verheiratet. "Wir haben beide gespürt, dass wir uns auseinandergelebt haben. Noch sind wir zwar verheiratet, wir werden uns dieses Jahr aber noch scheiden lassen", so De Rosa, die mittlerweile in Cala Millor lebt.

Seit zwei Jahren habe die Auswanderin einen neuen Partner, den "Goodbye Deutschland"-Fans in einigen Folgen auch schon gesehen haben: Oliver Rinke. "Er war ein Kunde von mir. Wir haben uns bei mir im Restaurant kennengelernt", erzählt die 46-Jährige. Auch der gelernte Kommunikationstechniker hilft, so gut es geht, in ihrem Restaurant mit, etwa beim anstehenden Opening am Samstag (7.5.).

Endlich wieder Live-Musik

Das Lokal der gelernten Schauwerbegestalterin ist zwar ganzjährig geöffnet, trotzdem organisiert sie ein offizielles Opening – auch, weil sie seit kurzem endlich wieder Live-Musik in ihrem Lokal spielen darf. "Die Lizenz für die Musik teile ich mir mit dem Hotel Verónica. Da es zuletzt nicht geöffnet hatte, durften auch wir hier keine Konzerte veranstalten", erklärt De Rosa.

Die Mannheimerin freut sich sehr auf die neue Saison: "Ich denke, sie wird sehr sehr gut werden. Ostern war schon prima. Für uns wird es wegen des Personalmangels trotzdem hart. Wir werden auf dem Zahnfleisch gehen, aber auch das müssen wir irgendwie meistern", so De Angela.