Ob Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Steff Jerkel und Peggy Jerofke, Kathrin Mermi-Schmelz und Tommy Schmelz oder die Robens: Viele Mallorca-Auswanderer verdanken ihre Bekanntheit dem Vox-Format "Goodbye Deutschland". Schon seit über 16 Jahren begleitet der Sender Familien, Paare und Alleinstehende, die von Deutschland aus in die weite Welt auswandern.

Besonders viele Mallorca-Auswanderer

Vor allem Mallorca-Auswanderer gibt es mittlerweile so viele, dass man schnell den Überblick verliert. Dennoch sucht der Sender derzeit nach neuen Teilnehmern, auch auf der Insel, wie eine Sprecherin der MZ bestätigte.

"Gemeint ist bestimmt die Wildnis Mallorcas.....", mutmaßte ein Kommentator unter dem Post. Dass so viele der Auswanderer nach Mallorca ziehen, kommt nicht bei allen Fans gut an.

Hier bewerben

Wer noch nicht auf der Insel lebt und Teil des Formats sein möchte, kann sich per E-Mail an Goodbye@vox.de bewerben. Folgende Angaben sollten laut dem Bewerberformular in der Mail enthalten sein:

Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer

Wohin wollen Sie auswandern?

Warum genau dorthin? Welche Pläne haben Sie (beruflich und privat)?

Welche Herausforderung warten auf Sie in der neuen Heimat?

Wer wandert mit Ihnen aus? Kennen Sie jemanden vor Ort?

Wann geht's los?

Der Sender bittet Interessenten zudem, einige Fotos von sich und allen, die noch auswandern, beizufügen.

"Am 15. August 2006 startete "Goodbye Deutschland!". 1.653 Auswanderer, 75 Destinationen und 610 Folgen später feiert die Doku-Soap "15 Jahre Goodbye Deutschland! Die Geburtstagsparty“ ", hieß es im August 2021 in der Programmbeschreibung zur Jubiläumsfolge des Formats. Wer eine Folge verpasst hat oder Lust auf Nostalgie hat, kann sich in der RTL+-App zumindest die Folgen ansehen, die zwischen 2018 und 2022 ausgestrahlt wurden.