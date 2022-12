Es wird eine Silvesterfeier mit tollem Ausblick: Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz arbeiten derzeit im "Starchen Stadl" im österreichischen Wagrein. Dort werden sie auch den Jahreswechsel verbringen. "Hier haben wir einen wunderschönen Blick auf das Feuerwerk im Tal", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz.

Bis zum Ende der Wintersaison werden die aus "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer noch in Österreich bleiben. Aber schon jetzt machen sie sich natürlich Gedanken darüber, was das neue Jahr auf Mallorca bringen soll. "Uns schwebt da etwas vor", so die Auswanderin. "Wir wollen etwas ganz verrücktes machen." Damit wolle man Fans und Freunde unterhalten. Was genau geplant ist, verrät sie aber noch nicht.

Mehr erfährt man hingegen über ein anderes Projekt. Denn Kathrin und Tommy wollen unter die Sänger gehen. "Wir wollen noch im April einen Song aufnehmen, den Alex Engel für uns geschrieben hat", erzählt Mermi-Schmelz. "Es ist ein tolles Lied, das total auf uns und unsere Lebensgeschichte zugeschnitten ist." Wenn alles klappe, hoffe man, ihn auch live in einer Bar in Peguera zu präsentieren.

Ein schwieriges Jahr

Die beiden Auswanderer haben ein schwieriges Jahr hinter sich. Alles begann damit, dass sich Kathrin Mermi-Schmelz noch vor Saisonbeginn auf Mallorca am Knie verletzt hatte, dann stellten Ärzte bei einer Untersuchung in einem Krankenhaus einen Schatten auf Thommy Schmelz' Niere fest. Erst Wochen später gaben sie Entwarnung. Es waren doch nur Nierensteine. Freudentränen bei dem Paar. Doch wirklich lange hielt die Freude nicht an, denn Thommy Schmelz' Mutter in Deutschland ging es zunehmend schlechter. Auch deswegen war für die beiden Auswanderer kaum Zeit und Raum, um ihr 24. Beziehungs-Jubiläum zu feiern.

Dann verstarb Thommys Schmelz' Mutter, woraufhin sich der Auswanderer erst einmal eine berufliche Auszeit nahm. Kathrin Mermi-Schmelz arbeitete währenddessen weiter im Restaurant El Paradiso in Peguera. Für 2023 wünscht sich Mermi-Schmelz, dass das einfach besser wird als das Vorjahr. "Wobei, da muss nicht viel passieren, damit es besser wird."

Auswanderer in vielen Ländern

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz. 2015 sei das Paar dann zurück nach Europa gezogen. "Erstens ging uns die Kohle aus, weil touristisch nicht viel los war, und zweitens litt Thommy an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung." In Ramsau (nahe Berchtesgaden) verbrachten sie den Sommer 2015.

Im Winter 2015/2016 arbeiteten der Koch und die Kellnerin dann erstmals in Österreich. "2016 haben wir einen Sommer in Schweden eingelegt, um in einem Adventure-Camp zu arbeiten", erinnert sich die Auswanderin. Im Winter danach arbeiteten sie erneut in Österreich. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. "Wir waren dort angestellt, es ist nicht unser Truck gewesen", stellt Kathrin Mermi-Schmelz klar. Im Dezember 2021 ging es für sie dann wieder "auf den Berg" nach Österreich, dann ließen sich beide wieder fest auf Mallorca nieder. /sw/pss