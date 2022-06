Schlechte Neuigkeiten von Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland". Wie das eigentlich sehr lebensfrohe Paar in einer Videobotschaft bekannt gab, die der Sender Vox in den sozialen Netzwerken teilte, wurde bei Thommy ein Nieren-Tumor festgestellt. Zunächst hatte er eine schwere Corona-Infektion gehabt und musste ins Krankenhaus. Dort wurde der Tumor im Rahmen einer Untersuchung festgestellt.

Er selbst erklärt im Video, dass noch vieles unklar sei: In den nächsten Wochen stehen Termine mit weiteren Untersuchungen beim Spezialisten an. Erst dann wisse man, ob der Tumor gutartig oder bösartig sei.

Kathrins Knie geht es jetzt besser

Das Auswandererpaar hatte sich erst vor kurzem wieder in Peguera niedergelassen. Das war auch Thema der Auswandererfolge, die am vergangenen Sonntag (19.6.) ausgestrahlt wurde. Auch Kathrin war zuletzt gesundheitlich angeschlagen gewesen: Sie hatte sich bei einem Bergaufenthalt in Österreich eine Verletzung am Knie zugezogen.

Immerhin an dieser Front scheint nun alles in Ordnung zu sein, und dem Dienst als Kellnerin steht offenbar nichts mehr im Wege: "Gott sei Dank, mein Knie ist gut geworden, ich kann jetzt wieder ganz normal arbeiten", sagt sie gleich zu Beginn des Videos.

Im Video kämpft sie mit den Tränen

Während Thommy recht gefasst bleibt, als er daraufhin über seine Diagnose spricht, kämpft Kathrin Mermi-Schmelz im zweiten Teil ihrer Botschaft sichtlich mit den Tränen. "So motiviert, wie wir in in die Saison gestartet sind hier auf Mallorca nach zwei Jahren Abstinenz von der Insel, so traurig ist es jetzt leider", sagte sie mit bebender Stimme. "Aber wir müssen durchhalten, wir hoffen das Beste. Und der Thommy ist ja ein Kämpfer, das wissen wir alle." Beide geben sich am Schluss optimistisch und sagen: "Wir schaffen das schon!"

Das Paar gehört zu den Urgesteinen bei "Goodbye Deutschland." Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. Nun hatten sie sich erneut für Peguera entschieden. /bro