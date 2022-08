Bei Tommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz, die zu den Urgesteinen der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" gehören, gibt es dieser Tage gleich doppelte gute Nachrichten: "Es ist Gott sei Dank kein Tumor auf Thommys Niere", berichteten die Auswanderer ihrer Fan-Gemeinde am Samstag (27.8.) in dem sozialen Netzwerk Instagram. Nach einer Untersuchung infolge einer schweren Corona-Infektion im Juni hieß es zunächst, Tommy Schmelz könnte an einem Nieren-Tumor leiden. In einem Video erklärte der Auswanderer damals auch, dass noch vieles unklar sei. Details könnte man erst in weiteren Untersuchungen beim Spezialisten in den darauffolgenden Wochen herausstellen. Erst dann wisse man, ob der Tumor gutartig oder bösartig sei, so der Auswanderer damals.

Nun können der Auswanderer und seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz aufatmen: "Nachdem damals auf Tommys Niere ein Schatten festgestellt worden war, haben wir nun die Ergebnisse vom MRT. Vergangene Woche waren wir zudem bei der Nachbesprechung beim Urologen in Son Espases. Da hat sich herausgestellt, dass es kein Tumor ist, sondern ein dicker fetter Nierenstein", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz der MZ. Schon zweimal seien bei ihrem Mann Tommy Nierensteine festgestellt worden. Im September soll er zu einer Behandlung, nach der die Nierensteine abgehen sollen, für ein bis drei Tage ins Krankenhaus.

Während der letzten zwei Monate hätten die Auswanderer regelrecht "in den Seilen gehangen", erzählt die Auswanderin. "Bis man hier einen MRT-Termin bekommt, wenn die Situation nicht absolut akut ist, dauert es schon ein mal ein paar Wochen", so Kathrin Mermi-Schmelz.

So haben sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer kennengelernt

Nicht nur die guten gesundheitlichen Neuigkeiten hatte das Auswanderer-Paar dieser Tage zu feiern: Die "Goodbye Deutschland"-Urgesteine gehen seit mittlerweile 24 Jahren gemeinsam durchs Leben. "Davon sind wir 14 Jahre verheiratet", fügt Kathrin Mermi-Schmelz hinzu. Am 27. August 1998 seien die beiden zusammengekommen. Kennengelernt hatten sich die Auswanderer in Deutschland. "Tommy hatte damals in Kirchheim Teck ein Restaurant. Dafür suchte er eine Kellnerin. Ich bewarb mich und fing wenig später dort an", so Kathrin Mermi-Schmelz. Im Lauf der Zeit habe sich aus dem einstigen Chef-Angestellten-Verhältnis mehr entwickelt.

Leider können die beiden Auswanderer ihr Jubiläum nicht gemeinsam feiern. "Tommy musste aus familiären Gründen nach Deutschland", so die aus Niedersachsen stammende Auswanderin, die zuletzt ebenfalls gesundheitlich angeschlagen war. "Mein Knie ist wieder super. Ich habe wirklich gar keine Probleme mehr", freut sich die Auswanderin. Sie hatte sich bei einem Bergaufenthalt in Österreich eine Verletzung am Knie zugezogen. Die Saison im Restaurant El Paradiso, in dem sie seit April 2022 arbeitet, laufe sehr gut. "Peguera ist rappelvoll."

Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Das Paar gehört zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz. 2015 sei das Paar dann zurück nach Europa gezogen. "Erstens ging uns die Kohle aus, weil touristisch nicht viel los war, und zweitens litt Tommy an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung." In Ramsau (nahe Berchtesgaden) verbrachten sie den Sommer 2015.

Im Winter arbeiteten der Koch und die Kellnerin in Österreich. "2016 haben wir einen Sommer in Schweden eingelegt, um in einem Adventure-Camp zu arbeiten", erinnert sich die Auswanderin. Im Winter arbeiteten sie erneut in Österreich. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. "Wir waren dort angestellt, es ist nicht unser Truck gewesen", stellt Kathrin Mermi-Schmelz klar. Im Dezember 2021 ging es für sie dann wieder "auf den Berg" nach Österreich, dann ließen sich beide wieder fest auf Mallorca nieder.

In der Sendung "Goodbye Deutschland" sah man zuletzt etwa, wie das Paar mit sich rang, als beide entscheiden mussten, ob sie ihre Mietwohnung aufgeben oder nicht. Letztlich entschieden sie sich dagegen.