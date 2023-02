Wer die Nachrichten um die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer auch außerhalb der Sendung verfolgt, mag Anfang vergangener Woche ein Déjà-vu gehabt haben: Auf Instagram haben zwei Urgesteine des Formats, Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz am 23. Januar angekündigt, dass sie sich vorerst aus Facebook und Instagram zurückziehen – "aus privaten Gründen", wie sie schreiben.

"Passt auf euch auf und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste im Leben!" Der letzte Satz ließ viele vermuten, dass einer der Auswanderer, wie im vergangenen Jahr, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben könnte. So war es auch, wie sich wenig später herausstellte. In einer Nachricht an die MZ einen Tag nach der Veröffentlichung schrieb Auswanderin Kathrin Mermi-Schmelz: "Wir haben leider bei einer Untersuchung im Krankenhaus eine schockierende, lebensbedrohliche Diagnose erhalten. Nun heißt es, so schnell wie möglich zu reagieren. Das heißt: Für Thommy stehen zwei sehr, sehr schwere Operationen auf der Agenda und zwar so schnell wie möglich." Das Paar sei erschüttert und habe Angst vor dem, was komme und daher für "solche belanglosen Dinge wie Social Media jetzt keinen Kopf mehr".

Seither war es still um die Auswanderer geworden, die sonst regelmäßig ein Update aus ihrem Alltag geben. "Wir hatten ein Scheiß Jahr 2022, haben dann gedacht, 2023 wird alles besser, und dann kriegen wir gleich am Anfang des Jahres so eine Hiobsbotschaft", so Mermi-Schmelz gegenüber der MZ. Schon 2022 war bei Thommy Schmelz ein vermeintlicher Nierentumor festgestellt worden. Später entpuppte der sich als Nierenstein. 2022 verstarb zudem Schmelz' Mutter im Alter von nur 71 Jahren.

Gute Nachrichten

Am Donnerstag (2.2.) meldeten sich Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz dann plötzlich auf Instagram zurück.

"Das Leben hat uns wieder... es ist fast wie ein Wunder! Nach einer wirklich sehr schlimmen Ultraschall-Diagnose bei Thommy, hat sich jetzt bei der Folgeuntersuchung per CT herausgestellt, dass die Bauchaorta mit Thommys Pseudozyste verwechselt wurde. Wir sind überglücklich", schreiben die Auswanderer darin unter anderem.

"Das war ganz dramatisch", erzählt Mermi-Schmelz der MZ am Donnerstag (2.2.) am Telefon. Thommy Schmelz hatte mehrere Tage lang über starke Bauchschmerzen geklagt. Also gingen die Auswanderer in Österreich, wo sie während der Wintersaison arbeiten, ins Krankenhaus. Bei einem Ultraschall wurde dann festgestellt, dass die Bauchaorta um ein Vielfaches vergrößert war.

2006 in den Armen des Auswanderers gestorben

"Thommys Vater ist 2006 in seinen Armen an einem Bauchaortenaneurysma gestorben. Und da diese Erkrankung vererbbar sind, hatten wir sofort große Panik. Auch die Herzaorta war laut den Ärzten vergrößert", so die Auswanderin.

Für Auswanderer Thommy Schmelz tickte nun die Zeit, auch weil er zusätzlich unter hohem Blutdruck leidet. "Beim CT hat sich dann herausgestellt, dass sie Thommys Pseudozyste, die seit 2019 bekannt ist, auf dem Ultraschall mit der Bauchaorta verwechselt haben. Die Ärzte dort wussten von der Zyste nichts", so Mermi-Schmelz. Nach dem CT hätten die Auswanderer dann gesagt bekommen, dass Schmelz lediglich Nierensteine habe. "Das sind natürlich Peanuts im Gegensatz zu der ersten Diagnose", sagt die Auswanderin der MZ hörbar erleichtert. "Alles ist reparabel, alles ist gut. Es besteht keine Lebensgefahr."

Nur rund eineinhalb Wochen sei Thommy Schmerz krankgeschrieben gewesen. Die Auswanderer arbeite derzeit als Koch und Bedienung auf einer Skihütte in Österreich.

Und Mallorca?

Wie auch in Vorjahren, planen die Auswanderer, nach der Saison in Österreich zur Sommersaison nach Mallorca zurückzukommen. Schließlich haben sie ihre Wohnung in Peguera extra behalten. Anfang Juni wollen Kathrin Mermi-Schmelz und ihr Thommy wieder auf die Insel kommen. "Wenn Thommys Gesundheit mitmacht, bleiben wir bis nach Ostern in Österreich. Dann machen wir einen etwas längeren Stopp in Deutschland. Dort müssen wir noch ein paar Sachen erledigen, etwa die Wohnung von Thommys verstorbener Mutter renovieren."

Für Mallorca hat das Auswanderer-Paar schon einige verrückte Pläne. "Wir wollen noch im April einen Song aufnehmen, den Alex Engel für uns geschrieben hat. Doch dazu kommt noch etwas Anderes." Was es wird, könne die Auswanderin nicht verraten. "Es wird aber etwas sein, was es bei den Mermi-Schmelzes noch nie gegeben hat, etwas Kulinarisches." Ein Restaurant wollen die Auswanderer nicht eröffnen. "Wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Die Homepage ist in Arbeit und ein paar rechtliche Dinge müssen auf der Insel noch geklärt werden."

Urgesteine des Vox-Formats

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. Zusammengekommen sind sie 1998. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz. 2015 sei das Paar dann zurück nach Europa gezogen. "Erstens ging uns die Kohle aus, weil touristisch nicht viel los war, und zweitens litt Thommy an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung." In Ramsau (nahe Berchtesgaden) verbrachten sie den Sommer 2015.

Im Winter 2015/2016 arbeiteten der Koch und die Kellnerin dann erstmals in Österreich. "2016 haben wir einen Sommer in Schweden eingelegt, um in einem Adventure-Camp zu arbeiten", erinnert sich die Auswanderin. Im Winter danach arbeiteten sie erneut in Österreich. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. Im Dezember 2021 ging es für sie dann wieder "auf den Berg" nach Österreich, dann ließen sich beide wieder fest auf Mallorca nieder. Jetzt war wieder Österreich dran und ab Juni 2023 dann wieder Mallorca.