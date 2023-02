Die aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens haben gewissermaßen Nachwuchs bekommen. Den Betreibern des Fitnessstudios "Irongym" an der Playa de Palma ist ein Kater zugelaufen. "Er ist total zahm und spricht sogar. Wenn ich mit ihm rede, antwortet er 'Miau'", sagt Caro Robens scherzhaft der MZ.

"Gestern saß er schon die ganze Zeit vor der Tür des Fitnessstudios. Heute hat er seine Chance genutzt, kam rein, schaute sich um, kam hinter die Rezeption und sprang auf den Stuhl. Danach lag er auf dem Sofa, als ob er schon immer da war. Nun kommt und geht er wie er möchte", so Caro Robens am Montag (6.2.).

Es ist nicht das erste Mal, dass den Auswanderern Tiere zulaufen. Einen Hund hatten sie kurzzeitig bei sich aufgenommen und anschließend einen neuen Besitzer gesucht (und gefunden). Derzeit leben zwei Hunde der Rasse Ratonero Mallorquín namens Brutus und Hexe sowie Katze Lucie im Hause Robens. "Hexe ist aus dem Tierheim, Lucie ist uns auch zu gelaufen."

Tiere beim Training erlaubt

Auch die Kunden im Fitnessstudio sind an die haarigen Besucher gewöhnt. "Unsere Kunden sind alle sehr tierlieb. Unsere Angestellte hatte wochenlang ihre Katze dabei, die sie mit der Hand aufgezogen hat. Andere hatte ihren Welpen immer dabei. Auch unsere Kunden bringen öfters ihren Hund mit, der dann während des Trainings bei uns wartet", sagt Caro Robens.

Die Frage ist nun, was mit dem Neuzugang geschieht. Das Maskottchen des Fitnessstudios, wie Caro Robens sagt, könnte bereits einen Besitzer haben. Dafür spricht seine zahme und gepflegte Art. "Wir füttern ihn im Gym, nachts darf er aber nicht bleiben, da sonst die Alarmanlage losgehen würde. Außerdem wäre es nichts für ihn, wenn man ihn einsperrt. Man merkt, dass er gerne raus und reingeht, wann er möchte."

Mit nach Hause nehmen sei ebenfalls keine Option, da eben nicht klar ist, ob der Kater - einen Namen will sich die Irongym-Gemeinschaft noch überlegen - von seinem Besitzer gesucht wird und ob er sich mit den anderen tierischen Bewohnern bei den Robens verstehen würde. "Lucie mag keine anderen Katzen. Und nicht alle Katzen möchten mit zwei Hunden zusammenleben", sagt Caro Robens.

So lange sind die Robens schon auf der Insel

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben.

Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant.