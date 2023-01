Am Montag (9.1.) war in der neusten "Goodbye Deutschland"-Folge zu sehen, dass Mallorca-Auswanderin Caro Robens sich einer dreifachen Schönheitsoperation unterzogen hat. In den Po gab es Implantate, der Bauch wurde gestrafft, die Oberlippe wurde ebenso operiert. Der Eingriff fand beim Chirurgen Dr. Christian Wolf in Palma statt.

In einer Instagram-Story äußerte sie sich nun erstmals zum Ergebnis der Mehrfach-OP. Und zeigt sich sichtlicht stolz über ihren veränderten Körper. Mit der Lippe ist sie sehr glücklich. "Ich hatte ja wirklich gar keine Oberlippe. Jetzt ist sie richtig schön." Der Bauch sei flach und ebenso zufrieden sei sie auch mit ihrem "geilen Popöchen." Kurzum: "Ich bin supermegazufrieden, superhappy, da hat sich jeder Schmerz sowas von gelohnt." Wobei die Nase – an der die Naht des Lipliftings verläuft – nicht wehgetan habe, der Bauch auch nicht. "Der Po war nicht ganz ohne. Aber ich bin happy." Der MZ ließ die Auswanderin, die sich schon häufiger unter das Messer gelegt hatte, Vorher-Nachher-Bilder von den operierten Körperteilen zukommen. Nervosität vor der Operation Dieses Mal scheinen die Eingriffe gut verlaufen zu sein. Das war nicht immer so. Wie man in der letzten "Goodbye Deutschland"-Folge erfuhr, hatte sie nach ihrer ersten Po-OP grippeähnliche Symptome, Rötungen und Schmerzen. Ihre Beine und ihren Po konnte sie daher eine Zeit lang nicht trainieren. Dementsprechend groß war die Nervosität vor der jüngsten OP. Wie sich Caro Robens Aussehen über die Jahre hinweg verändert hat, können Sie hier sehen: 30 In einem MZ-Interview Ende November hatte die Bodybuilderin erklärt: "Ich bin jemand, der immer etwas an sich verbessern will. Zufrieden bin ich nie. Ich fand mich immer zu dick und zu pummelig und habe Gefallen an Muskeln gefunden. Auch Tattoos haben mir immer gefallen. Hat man erstmal eines, hat man bald auch mehrere Tattoos. Und Geschmäcker verändern sich. Was mir vor 20 Jahren gefallen hat, hat mir dann vor 10 Jahren nicht mehr gefallen. Was mir vor 10 Jahren gefallen hat, gefällt mir halt eben jetzt nicht mehr." Die negativen Kommentare, mit denen sie seit Jahren vor allem auf Social Media konfrontiert ist, prallten mittlerweile an ihr ab, so die Auswanderin. Das ist Caro Robens Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Dort tropfte es zuletzt von der Decke. Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant. /pss