"Das nennt man Candle-Light-Dinner. Und das Ganze schon seit einer guten Stunde", mit diesen Worten von der aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderin Caro Robens beginnt das Video, das sie am Sonntagabend (22.1.) in dem sozialen Netzwerk Instagram hochgeladen hat. Darin zu sehen ist Ehemann Andreas Robens, der unter Kerzenschein Abendessen macht. Das Paar hatte am Wochenende mit einem Problem zu kämpfen, das in spanischen Häusern und Wohnungen keine Seltenheit ist: Stromausfall.

"Es war sehr romantisch", witzelt Caro Robens gegenüber der MZ am Montag (23.1.). Fast zwei Stunden lang hatte das Paar keinen Strom, von 21.15 Uhr bis 23 Uhr. "Der Strom war in Badia Blava und Badia Gran weg. Warum, keine Ahnung", so Robens. Für die Langzeit-Auswanderer war es zwar nicht der erste Stromausfall, doch so lange sei der Strom in 20 Jahren nicht weg gewesen, eher mal fünf bis zehn Minuten. "Da merkt man erst einmal, wie abhängig man vom Strom ist. Man bangt, dass der Handyakku durchhält, hat keine Heizung mehr. Wir hatten zudem Essen im Backofen und gerade das 'Dschungelcamp' laufen. Auch das Internet war durch den Ausfall weg." Immerhin war das Paar vorbereitet und hatte Kerzen im Haus.

Auch Lisha und Lou Savage ohne Strom

"Man muss sich dann halt anders beschäftigen und was kann man machen, wenn man keinen Strom hat?", fragt Caro Robens zurück und schickt einen zwinkernden Smiley mit dazu. An den Sicherungen der Auswanderer habe es nicht gelegen, denn auch die Nachbarn, die Auswanderer Lisha und Lou Savage, hatten keinen Strom. In dem Haus in Badia Gran, in dem die Robens aktuell wohnen, sei es der erste Stromausfall gewesen. Am Sonntagabend (22.1.) war daher abwarten angesagt. Gegen 23 Uhr war der Strom dann wieder da. "Das Dschungelcamp lief dann noch. Wir haben es weitergeschaut", so Robens zur MZ. Eine Notfalltasche, wie es Bewohnern in Deutschland nahegelegt werde, schaffe sich das Paar nicht an, betont Caro Robens.

So lange sind die Robens schon auf der Insel

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant.