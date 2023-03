Mallorca-Auswanderin Caro Robens, die in der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" die Zuschauer an ihrem Privatleben teilhaben lässt, hat sich am Dienstag (14.3.) ein neues Tattoo stechen lassen. Offenbar sind der Betreiberin des Fitnessstudio "Iron Gym" aber die Ideen ausgegangen. So hatte sie vorab zunächst ihre Fangemeinschaft in den sozialen Netzwerken um Hilfe gebeten und abstimmen lassen. Im letzten Moment entschied sie sich aber dann doch um.

Idee von Fan

"Es ist keiner der Vorschläge aus der Umfrage geworden", sagt sie der MZ. Jedoch stammt die Idee tatsächlich von einem Fan aus ihrer Instagram-Gemeinschaft. "Ein Follower schlug mir das Motiv vor, und es war Liebe auf den ersten Blick." Direkt danach hat sie beim Tätowierer Martin Danree vom Studio Kratos einen Termin gemacht. Auf ihrem Handrücken grinst nun kokett eine Medusa, eine Figur aus der griechischen Mythologie. Es ist eine Frau mit Schlangen als Haaren, bei deren Anblick man zu Stein verwandelt wird.

"Ich finde Medusen einfach klasse und schön anzuschauen", sagt Robens. Eine tiefere Bedeutung habe ihr neues Kunstwerk nicht. Wie viele Tattoos die Auswanderin mittlerweile hat, kann sie schon gar nicht mehr zählen. "Die gehen ineinander über." Dennoch ist noch genügend Platz für weitere. "Po, Waden, Rumpf, Beine - ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll." Erst einmal muss jedoch die Medusa verheilen. "Meine Knöchel sind alle angeschwollen. 24 Stunden soll es dauern, bis meine Hand wieder normal aussieht", sagt Robens.

Caro Robens' Äußeres polarisiert

Die Auswanderin polarisiert gezielt mit ihrem Äußeren. "Ob es der Sidecut ist. Ob es die vielen Tattoos oder Muskeln sind, etwas mehr Muskeln als andere Frauen. Ob es mein zum Teil gewagterer, etwas ausgefallenerer Kleidungsstil ist. Alles, was nicht unbedingt der Norm entspricht, polarisiert und eckt an – gerade bei den Deutschen, woanders eigentlich weniger", sagte sie in einem früheren MZ-Interview. "Die negativen Kommentare von den Hatern oder Fans – wie auch immer – prallen mittlerweile komplett an mir ab. Es hat mich nie wirklich gestört. Aber am Anfang war ich einfach entsetzt darüber, was es für Leute gibt, die fremde Leute so beleidigen."

Wie die Robens sich kennengelernt haben und seit wann sie auf der Insel sind

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Dort hatten sie kürzlich erneut Probleme mit von der Decke tropfendem Wasser. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant. Kinder, das verrieten die Auswanderer der MZ vor Kurzem, wollen sie nicht.