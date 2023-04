Langjährige Fans des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" erleben aktuell wohl ein Déjà-Vu: Das in Cala Millor zuerst als "Fanetería" bekannt gewordene Lokal ist nicht mehr das einzige Auswanderer-Restaurant, in dem es in der Vergangenheit immer wieder zwischen den Verantwortlichen gekracht hat und in das in wenigen Jahren verschiedene Betreiber und Franchise-Nehmer eingezogen sind.

Aus der "großen Überraschung" wird erstmal nichts

Wie berichtet, gab es zuletzt erneut im Iron Diner in Arenal Zoff. Nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung am Ostersonntag (9.4.) waren die Franchise-Nehmer von Caro und Andreas Robens wegen Unstimmigkeiten aus dem Projekt ausgestiegen. Ähnliches geschah im August 2021, als sich die Franchise-Nehmer Kim Beeker und Ercan Ayebe und die Robens verabschiedeten.

Nach dem kürzlich erfolgten Ausstieg der letzten Franchise-Nehmer Matthias Bender und Damaris Rosa hatte Auswanderin Caro Robens gegenüber der MZ angekündigt, dass das Lokal nicht lange geschlossen werden bleibe. Stattdessen werde es eine "große Überraschung" geben. Man müsse nur noch Details mit dem Steuerberater und dem Vermieter klären, hieß es.

Nun ist jedoch klar: Das Iron Diner bleibt vorerst geschlossen.

Beide Interessentinnen nicht geeignet

"Eine Interessentin, die unser Lokal nehmen wollte, hat sich mit ihren Partnern zerstritten, bevor es überhaupt losging", erzählt Caro Robens der MZ. "Das war eigentlich eine hundertprozentige Sache und es hätte diese Woche alles unterschrieben werden sollen." Doch so weit kam es für die Interessentin, die aus dem Iron Diner etwas ganz Anderes machen wollte, nicht.

Auch eine zweite Frau meldete bei den Robens Interesse an. "Sie hätte das Lokal gerne mit allen Lizenzen und Möbeln übernommen, die Ablösesumme (traspaso, Anm. d. Red.) wollte sie aber nicht zahlen", so die aus Wuppertal stammende gelernte Erzieherin. "Sie hat zudem ein Lokal direkt an der Promenade gesucht und sich beschwert, dass kein Herd drin war", so Caro Robens. Das Iron Diner liegt zwar nicht weit weg vom Meer, aber nicht direkt an der Promenade.

Führen die Robens das Iron Diner weiter?

Das Lokal selbst weiterzuführen, ist für die Robens keine Option. "Mit dem Iron Gym zusammen wäre es zu viel. Wir haben es 2021 fünf Monate lang gemacht. Ich liebe die Gastro, aber 16 Stunden am Tag arbeiten, ist einfach zu viel", sagt Caro Robens. Zudem mussten die Robens das Iron Diner in der Vergangenheit regelmäßig schließen, weil sie für "Goodbye Deutschland" drehten. "Wir haben dadurch viel Geld verloren und die Gäste standen oft vor verschlossener Tür", so Robens, die das Lokal nun an einen Makler übergeben hat. "Es wäre schön, wenn etwas Tolles hineinkäme, damit wir auch weiterhin regelmäßig in diesem Lokal sein könnten. Wir drücken die Daumen und sind gespannt. Wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch ein Iron Diner 2.0", so Robens.

Diese Nachfolger suchen die Robens

Wer folgende Kriterien erfüllt, kann sich bei den TV-Auswanderern melden: Gesucht wird ein Pärchen, das das Iron Diner auf selbstständige Weise weiterführen möchte. "Es muss sich aber im Klaren sein, dass man in der Sommersaison richtig reinhauen muss und wenig von Mallorca hat, dafür in der Nebensaison umso mehr." Man könne sehr gutes Geld verdienen, müsse aber fleißig sein. Interessenten melden sich am besten über Instagram.

Projektstart vor einem Jahr

Matthias Bender und Damaris Rosa waren seit dem 14. März 2022 offiziell Pächter des Iron Diner in Arenal. Eröffnung des Lokals mit ihnen als Franchise-Nehmer war am 26. März 2022. Zuvor, im Mai 2021, hatten Andreas und Caro Robens mit ihren damaligen Franchise-Nehmern Kim Beeker und Ercan Ayebe neben dem 2018 eröffneten Lokal an der Playa ein zweites "Iron Diner" in Cala Millor, in der ehemaligen "Fanetería" der Familie Büchner eröffnet. Schon am 1. August desselben Jahres machten sie öffentlich, dass sie wieder aus dem Projekt ausgestiegen waren. Als Grund für den Ausstieg sagte das Auswanderer-Paar damals: "Wir vier hatten einfach sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie man ein Geschäft führt." Dieses Mal schien es ähnliche Unstimmigkeiten gegeben zu haben.

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant.