Nachdem am Mittwochvormittag (12.4.) die vorläufige Schließung des Auswanderer-Lokals "Iron Diner" an der Playa de Palma kurz nach dem Opening bekannt wurde, haben sich am Mittag auch die bisherigen Franchise-Nehmer, Damaris Rosa und Matthias Bender, zu Wort gemeldet.

Auf Anfrage der MZ veröffentlichten die aus dem Betrieb ausscheidenden Playa-Gastronomen ein Statement. Darin erklären sie, wie es aus ihrer Sicht zu der Trennung von den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern Caro und Andreas Robens gekommen ist. Das Statement im Wortlaut "Eigentlich wollten wir die Sache sachlich geklärt wissen, aber nunmehr suchen die Robens mal wieder den Weg über die Presse, um sich aus der eigenen Unfähigkeit und Verantwortung zu stehlen. Das Diner hat eine wunderbare Saison 2022 hinter sich. Die Kundenzufriedenheit liegt weit über dem vorherigen Niveau, die Umsätze haben sich nachweislich gegenüber 2021 mehr als verdoppelt. Die Qualität wurde erheblich verbessert, sämtliche Werbemaßnahmen wurden nicht wie bei einem 'richtigen Franchise' vom Franchisegeber gestaltet, produziert und veröffentlicht, sondern Matthias und Damaris haben das gemacht. Das angesprochene kurzzeitig Chaos entstand, als die Robens anfingen, bereits reservierte Tische auseinanderzureißen und neu zu besetzen, anscheinend hat man nach fünf Jahren immer noch nicht verstanden, dass die Kapazität der Küche bei einer solchen Veranstaltung über dem Limit arbeitet. Seit Wochen machen wir auf den desolaten Zustand der Fassade des Anwesens aufmerksam. Ganze Brocken sind rausgebrochen und letztes Jahr, schon bevor die Netze zur Sicherung aufgespannt wurden, auf den Gehweg direkt vorm Eingang gefallen. Passiert ist leider nichts. Dann sollen wir Luftballons an die Fassade hängen? Ich glaube hier würde sich Ronald McDonald totlachen, um bei Franchise zu bleiben. Die Kündigung hatte uns Andreas übrigens bereits am Sonntagnachmittag nahegelegt. Nachdem ich ihm mehrmals sachlich widersprochen hatte, kam er im vollen Betrieb in die Küche und legte uns nahe, doch zu gehen, wenn es uns nicht passt. Ich habe ihm schon in dieser Situation gesagt, dass wir aus dem heutigen Tag die Konsequenzen ziehen werden, nicht während des Betriebs, aber danach. Im Übrigen haben wir eigentlich einen Vertrag mit der Iron-Diner S.L., vertreten durch Caroline Robens, nicht durch Andreas Robens. Richtig zu arbeiten, vor allem professionell, ist eine Eigenschaft, die eigentlich den Robens fremd ist. Wenn ich mir die Karriere so anschaue, ist eigentlich alles gescheitert, was man angepackt hat. Iron Beauty, Iron Diner, Iron Diner Deutschland, zuletzt das EsportFitness, welches übrigens nicht verkauft, sondern mangels Käuferinteresses aufgelöst wurde. Schuld: immer die anderen." So reagiert Caro Robens auf das Statement Auf MZ-Anfrage erklärte Caro Robens zu den Vorwürfen von Bender und Rosa: "Wir haben das gesagt, was wir für richtig hielten. Dies war professionell und richtig. Leider können es nicht alle. Auf dieses Niveau möchten wir uns nicht herablassen. Wir wissen, wer wir sind und was wir haben. Und damit sind wir sehr glücklich. Auf diesem Weg wünschen wir den beiden alles Gute!" Zuvor hatte die Auswanderin erklärt: "Es ist einfach zu schwer, Menschen zu finden, die wirklich auf Mallorca richtig arbeiten möchten, und es auch aushalten, hier zu arbeiten." Als Selbstständiger reiche es nicht, ein Geschäft zu eröffnen und zu meinen, damit sei alle Arbeit getan. "Es gehört auch dazu, den Druck der Selbstständigkeit und den Konkurrenzkampf auf Mallorca auszuhalten. So leid es uns auch um unser Iron Diner tut: Es war eine tolle Idee und das Lokal wurde toll angenommen." Zusammenarbeit seit 2022 Bender und seine Partnerin Rosa waren seit dem 14. März 2022 offiziell Pächter des Iron Diner in Arenal. Eröffnung des Lokals mit ihnen als Franchise-Nehmer war am 26. März 2022. Die neue Saison wurde am Ostersonntag (9.4.) eingeläutet. /pss/sw