Das dürfte ein Horrorszenario für viele Tierbesitzer sein: Tamara Gülpen, bekannt aus der Fernsehsendung "Goodbye Deutschland", musste ihren Hund Luna vor dem Mallorca-Flug im Flughafen Köln zurücklassen. Die Fluggesellschaft Eurowings pochte trotz des gebuchten Tiertransports auf die Einhaltung der Regeln.

"Wir fliegen seit sieben Jahren mit Eurowings und wissen, dass wir hart an der Grenze wegen des Gewichts sind", erzählte Tamara Gülpen der MZ am Dienstag (18.4.), einen Tag nach dem Flug. Bis zu acht Kilogramm dürfen die Hunde samt Tragetasche schwer sein, um in der Kabine mitgeführt werden zu können. "Luna bringt 8,5 Kilo auf die Waage. Mit der Tasche sind es 9,5 Kilo. Meist drücken die Eurowings-Mitarbeiter am Schalter ein Auge zu."

Chefin ließ sich nicht umstimmen

Nicht so diesmal. Der sieben Jahre alte Jack Russel-Spitz-Mix durfte nicht einchecken. "Wir waren bereit, Handgepäck dazulassen oder Zuschläge zu bezahlen. Andere Mitarbeiter haben auf die Chefin eingeredet. Sie ließ sich aber nicht umstimmen", sagte Gülpen. Die Deutsche überlegte, ob sie mit ihrem Hund in Deutschland bleibt. "Allerdings haben wir auf Mallorca sofort so viel zu tun. Das wäre nicht gegangen."

Ein Nachbar hat die Hündin abgeholt, während Tamara Gülpen mit Mann Marco, Sohn Giulio und ihrer Mutter in den Flieger stieg. "Er hat ihn meinem Papa übergeben. Luna geht es gut", versicherte Gülpen.

Neuer Anlauf in der nächsten Woche

Nun wird eine alternative Reise für den Vierbeiner gesucht. "Meine Tante fliegt in der kommenden Woche ebenfalls mit Eurowings. Wir haben für Luna einen Platz dazugebucht und hoffen, dass es diesmal klappt. Es kommt auf den Mitarbeiter am Schalter an."

Wenn Luna wieder nicht einsteigen darf, muss die Hundehalterin wohl oder übel mit dem Auto auf die Insel fahren oder es an einem anderen Flughafen mit einer anderen Fluglinie versuchen. "Die anderen Fluggesellschaften, die ab Köln fliegen, nehmen Tiere nur im Frachtraum mit", sagte sie. Das sei für sie keine Option.

Marco Gülpen hat das Hostal Playa de Palma im Jahr 2012 gegründet. Das Paar pendelt mit dem gemeinsamen Sohn Giulio zwischen Deutschland und Mallorca. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria involviert.