Am 21. Juni hat die siebte Staffel der Doku-Soap "Daniela Katzenberger- Familienglück auf Mallorca" begonnen. Sie handelt von der Blondine und ihrer Familie auf Mallorca. Am Mittwoch (28.6.) ab 20.15 Uhr erfahren die Zuschauer in zwei weiteren Folgen, was bei Daniela, ihren Mann Lucas und ihre gemeinsame Tocher los ist.

Lucas schwingt das Tanzbein und Daniela singt

Als Überraschung schenkt Daniela ihrem Mann einen Flamenco-Tanzkurs. Während Lucas anfangs sichtlich Probleme mit dem ernsten Tanz hat, ist Daniela ganz in ihrem Element. Super spaßig, aber auch super anstrengend.

Lange erholen können sich die beiden nicht, denn es geht nach Deutschland zu einem sehr wichtigen Termin: Das Einsingen von Danielas erster eigener Single steht an. Ein großer Druck für Daniela, schließlich arbeitet Produzent Christian Geller sonst nur mit den Top-Schlagersängern zusammen: Giovanni Zarella, Thomas Anders, die No Angels.

Doch wie ihr Mann beim Tanzen bleibt sie hartnäckig und ehrgeizig, Nach der Aufnahme geht es zurück auf die Insel. Dort wartet schon die Renovierung der Wohnung und und es müssen wichtige Entscheidungen über die Gestaltung der Küche getroffen werden.

Mehr Sport – mehr Reisen

In der zweiten Folge, die um 21.15 Uhr ausgestrahlt wird, wird es sportlich. Daniela hat sich zu einer richtigen Couchpotato entwickelt, findet zumindest Lucas. Aus diesem Grund möchte er sie zu den gemeinsamen Rollschuh-Fahrten von ihm und Tochter Sophia mitnehmen. Da Daniela jedoch keine Rollschuhe besitzt, begleitet Lucas seine Mädels in ein Rollschuhgeschäft. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt: Pink und Glitzer und noch mehr Pink. Leider klappt es trotz schicker Rollschuhe mit dem Fahren noch überhaupt nicht, doch Sophia entpuppt sich als sehr gute Lehrerin.

Da Lucas beruflich länger verreisen muss geht es für Dani, ihre Mutter Iris und Töchterchen Sophia auf einen Drei-Generationen-Mädels-Tripp nach Deutschland. Für den ersten Tag hat Daniela ein spannendes Treffen mit Eric Standop organisiert, der anhand verschiedenster Merkmale im Gesicht, der Mimik und der Kopfform voraussagt, was für eine Persönlichkeit man hat, oder was die individuelle Lebensaufgabe ist. Daniela folgt Eric schon lange auf Instagram und ist ein kleines Fan Girl. Schüchtern, nachdenklich und in sich gekehrt begibt sich Dani zu diesem Treffen.

Seit 2009 vor der Kamera

Im April 2009 war die gebürtige Pfälzerin erstmals in der VOX-Sendung „Auf und davon - Mein Auslandstagebuch“ zu sehen. Danach erzählte Katzenberger ihre Geschichte im beliebten Auswandererformat „Goodbye Deutschland“ und bekam ihre erste eigene Doku-Soap „Daniela Katzenberger - natürlich blond“. Später wurde sie in "Danielas Hochzeitsgeheimnis" zum Hochzeitsengel und war auch in „Daniela Katzenberger - natürlich schön“ zu sehen. Nun ist sie in zehn Folgen der neuen Staffel zu sehen, bevor sie exklusiv zum Sender Vox zurückkehrt.