An der Ostküste zählt "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Dennis Schadly dieser Tage Countdown. Zeitgleich ist er mit den letzten Vorbereitungsarbeiten für sein neustes Projekt beschäftigt: Am 1. Juli eröffnet der für seinen Hüpfburgenverleih bekannte Auswanderer im Carrer Na Penyal, 24 in Cala Millor endlich seinen Showroom. Geplant war die Eröffnung ursprünglich bereits für August 2022 und später für April 2023.

Bei der Frage, warum sich das neue Projekt verzögert hat, muss Schadly im MZ-Interview am Montag (26.6.) schmunzeln: "Meine Person kam dazwischen. Ich bin einfach nicht früher mit allem fertig geworden", gibt er zu. Die Steuerangelegenheiten waren nicht geklärt, das Gewerbe noch nicht angemeldet, zudem musste der Auswanderer das neue Lokal teils noch umbauen. Und auch das bestellte Spielzeug, das er zu Teilen aus China liefern lässt, ist später als geplant angekommen. "Nebenbei hatte ich zudem noch mein aktuelles Tagesgeschäft." Neben dem Spielzeug und Hüpfburgen-Verleih hat der 40-jährige auf Mallorca noch ein zweites Standbein, eine Speditionsfirma. Mit ihr transportiert er etwa Sportboote zwischen der Insel und dem spanischen Festland oder hilft Kunden bei Umzügen.

Endspurt bei den Vorbereitungsarbeiten

Nun liege sein Fokus aber voll und ganz auf der Eröffnung des Showrooms. Während des Interviews schauen immer wieder neugierige Passanten im Lokal vorbei und machen Fotos von den Transformer-Figuren am Eingang. "Sie sind ein Eye-Catcher. Hier hält jedes Kind an", erzählt Schadly. Er selbst sei dieser Tage noch am Dekorieren und Aufbauen. Es gebe noch einiges zu tun. Auf der linken Seite des Lokals wird es Spielzeug und Co. zur Vermietung geben, auf der Rechten zum Kauf. "Die Objekte müssen wir etwa noch auspreisen", sagt Schadly.

Laden-Premiere

Es ist das erste Mal, dass der Auswanderer im Ausland ein Geschäft eröffnet. In Deutschland, wenige Kilometer südlich von Berlin, betrieb er vor seiner Auswanderung ab 2016 ein Grillbar-Café.

Das alles gibt es bei der Eröffnung

Für die Eröffnung seines Mallorca-Showrooms hat Schadly einige Freunde und Bekannte eingeladen. Es wird einen Sektempfang geben sowie Popcorn, frische Zuckerwatte, Würstchen und frisch gezapftes Bier. Und natürlich können sich Kinder auch auf einer Hüpfburg austoben. Mit dabei ist auch das Kamerateam von Vox.

Das 100 Quadratmeter große Lokal, unter dem auch ein weitläufiger Keller liegt, hat Schadly seit 2021 gepachtet. Drei Flatscreens hat der Auswanderer dort angebracht. So will er aufgrund des begrenzten Platzes im Laden unter anderem zeigen, welche Hüpfburgen und Geräte er im Angebot hat. "Ich kann hier ja nicht 60 Hüpfburgen aufbauen und 30 Autos aufstellen."

Aushilfe gesucht

Damit nach der Eröffnung alles rund läuft, sucht Schadly dringend noch eine Aushilfe, die ihn jeden Tag mehrere Stunden vertreten kann. "Die Person sollte Deutsch und Englisch sprechen, Spanisch wäre schön." Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0049 170-70 39 20 8 melden.

Auch im privaten Bereich einiges los

Schadly freut sich auf den baldigen Besuch von seinem neun Jahre alten Sohn Alvin. Seine Ex-Partnerin lebt mit dem Kleinen in Berlin. Im Sommer kommt er regelmäßig zu dem Auswanderer auf die Insel.

Und dann ist da noch Freundin Magdalena Anna Sota, die Schadly gerne ganz an seiner Seite auf der Insel hätte. "Wir hoffen, dass sie bald zu 100 Prozent von hier aus arbeiten kann." Schadly und die gebürtige Polin, die schon viele Jahre lang in Deutschland lebt, hatten sich über die Dating-App Tinder kennengelernt. Sota, die auf Mallorca oft auch im Home-Office arbeitet, greift dem Auswanderer auch bei seinem Laden-Business unter die Arme. "Sie kommt heute Abend und bleibt einen Monat hier", freut sich Schadly.

Pläne für die Zukunft

Auch bei internen Umstrukturierungen soll Sota helfen. Im Kontakt mit seinen Kunden habe Schadly etwa festgestellt, dass der Trend bei den Hüpfburgen statt zu bunten castillos inflables zu einfarbigen Modellen geht. Statt "Hüpfburgen von der Stange wollen viele zudem eher ganz individuelle Modelle", weiß Schadly. "Eine einfache Hüpfburgenvermietung ist mittlerweile zu abgedroschen. Daher will ich exklusiver werden." Auch nach einem ganzen Hochzeitspark sei er zuletzt gefragt worden. Dabei handele es sich um einen Park, den man abschließen kann, mit Hüpfburgen in Weiß, weißen Bällen und Engelsflügeln, vor denen man Fotos machen kann.

Auch nach Ibiza will der Auswanderer in naher Zukunft expandieren und dort ein Geschäft eröffnen. Danach soll es auch aufs spanische Festland gehen. Bezüglich Mallorca kündigt der Auswanderer im MZ-Interview an, dass Cala Millor nicht der letzte Standort sein soll. "Eventuell will ich noch einen Store in Palma eröffnen." In dem Haus in Cala Bona, das der Auswanderer seit 2020 gemietet hat, will er dennoch wohnen bleiben.

So kam der "Hüpfburgen-Mann" nach Mallorca

Schadly kam 2018 mit der Geschäftsidee, auf der Insel Hüpfburgen und andere Spielzeuge zu verleihen, nach Mallorca. Anfangs wohnte er etwa ein Jahr lang noch in einem Wohnwagen im Industriegebiet Son Bugadelles, ganz in der Nähe der Lagerhalle, in der er auch nach wie vor einige seiner Hüpfburgen aufbewahrt. Von der Mutter seines Sohnes getrennt ist er seit 2019. Rund 80 Prozent seiner Zeit verbringt der Auswanderer auf Mallorca. Bei "Goodbye Deutschland" war Schadly zuletzt im März 2023 zu sehen. Damals stellte er an der Geburtstagsfeier von Stefan Scheichel-Giertens (Lorenz Büffel) und Emily Giertens Sohn Leo eine seiner Hüpfburgen auf.