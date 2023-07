Am Mittwoch (5.7.) strahlt RTLzwei um 20.15 Uhr und um 21.15 Uhr zwei neue Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" aus.

Die Trennung trifft die Familie

Daniela Katzenbergers Mutter Iris und Peter Klein sind getrennt, weil Klein seine Frau angeblich in Australien betrogen hat. Dies wurde durch die Medien bereits Anfang des Jahres 2023 publik, als Iris ihm eine Affäre mit Yvonne Woelke vorwarf. Iris Klein ist schockiert und ist bereits aus der gemeinsamen Finca ausgezogen. Nun lebt sie vorübergehend in einer anderen Wohnung auf Mallorca. Dort besuchen sie Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger regelmäßig. Iris Klein hat auch Neuigkeiten für die beiden, bei denen vor allem die Katze erst einmal schlucken muss.

Zudem hat sie sich nun vorgenommen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu schauen. Daniela Katzenberger will ihr dabei helfen und macht sich auf die Suche nach einem neuen Partner für ihre Mutter.

Das neue Musikvideo und die Vorbereitungen

Auch bei Iris Kleins Tochter Daniela gibt es Neuigkeiten: Sie erhält einen Anruf von Star-Produzent Christian Geller, der sie für ein Musikvideo engagieren möchte. In den letzten zwei Folgen sahen Zuschauer, wie die Blondine ihr Lied "So bin ich und so bleib ich" in Deutschland aufnahm. Nun ist der nächste Schritt das Musikvideo, für das sie eine Choreografie einüben muss. Für den Dreh reisen Lucas Cordalis, Tochter Sophia und Daniela Katzenberger nach Köln. Dort treffen sie die letzten Vorkehrungen und suchen das passende Outfit aus. Danach geht es für die Reality-Stars zurück auf die Baleareninsel.

Wohnungsumbau

Die Renovierungsarbeiten in der Wohnung der Familie Katzenberger/Cordalis sind noch in vollem Gange. Ein stetiger Konfliktpunkt ist die Küche. Auch für Katzenbergers Mutter, der es nach der Trennung von ihrem Partner noch nicht so gut geht, soll künftig mehr Platz sein.

Darum geht´s

Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis allen Herausforderungen, die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt. Die Folgen laufen jeweils mittwochs um 20.15 Uhr und 21.15 Uhr auf RTLzwei. Diese siebte Staffel hat insgesamt zehn Folgen.

So wurde Daniela Katzenberger bekannt

Wer die Geschichte der TV-Bekanntheit von Anfang an mitverfolgt hat, erinnert sich vielleicht noch: Im April 2009 war die gebürtige Pfälzerin erstmals in der VOX-Sendung „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ zu sehen. Katzenberger erzählte daraufhin ihre Geschichte bei dem beliebten Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“, bekam ihre erste eigene Doku-Soap „Daniela Katzenberger – natürlich blond“. Später wurde sie in "Danielas Hochzeitsgeheimnis" zum Hochzeitsengel und war zudem in „Daniela Katzenberger – natürlich schön“ zu sehen.

In den Jahren danach sah man Katzenberger etwa als Moderatorin des Specials zum 15. Geburtstag von „Goodbye Deutschland“. Zudem machte sie sich als Buchautorin, Schauspielerin und Unternehmerin mit eigener App und Onlineshop einen Namen.

2015 war dann das Jahr, in dem die Auswanderin mit der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Babyglück“ zu RTLzwei wechselte. Ein Jahr später gab Katzenberger ihrem Lucas live vor einem Millionen-Publikum im TV das Ja-Wort. Seit 2017 lassen die beiden die Zuschauer in „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ an ihrem Leben auf der Insel teilhaben. Nach der Staffel auf RTLzwei wird Daniela Katzenberger zurück zum Sender VOX wechseln.