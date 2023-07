Wenn am Dienstag (11.7.) um 20.15 Uhr die erste Folge der zweiten Staffel der Mallorca-Serie "König von Palma" auf RTL anläuft, wird ein Mallorca-Auswanderer besonders gespannt vor dem Fernseher sitzen: der aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte TV-Auswanderer Ralf Stein. Im September hatte der 44-Jährige einen Aufruf in der MZ gesehen, dass das Produktionsteam noch Komparsen sucht.

"Ich fand die erste Staffel super, was ich, ehrlich gesagt, zunächst gar nicht erwartet hätte. Doch wenn man hier lebt und die Umgebung gut kennt, hat man direkt einen anderen Bezug zu der Serie", erzählt er der MZ. Aus Spaß und weil er auch in Deutschland etwa schon bei der ZDF-Serie "Ein starkes Team" einmal Komparse war, bewarb er sich.

"Videoproduktionen haben mich schon immer interessiert, nicht wegen des Geldes", erzählt der gelernte Bürokaufmann, der aktuell bei der Immobilien-Agentur Schanz und Kohne auf Mallorca arbeite. Auch dort würden immer wieder Videos gedreht. Dabei sei Stein immer interessiert daran, was hinter der Kamera passiert. "Was genau macht der Kameramann, wo steht das Licht?", frage er sich etwa.

Bewerbung, Einladung, Drehbeginn

Also bewarb er sich kurzerhand bei der Produktionsfirma und wurde genommen. "Ich schätze, dass wir weit über 500 Komparsen waren", so Stein, der 2018 auf die Insel ausgewandert ist. Gedreht wurde dann Ende 2022 und Anfang des Jahres 2023. "Ich stelle einen Touristen dar", erzählt Stein.

Gefilmt worden sei etwa am Strand von Alcúdia eine Rauferei. "Da durfte ich sogar einen Satz sagen", so der Auswanderer. Auch bei Drehs an der Playa de Palma oder in Fornalutx wurde er hinzugerufen.

Gespanntes Warten auf die ersten Folgen

In wie vielen Folgen er letztlich zu sehen sein wird, weiß er selbst noch gar nicht. "Ich habe das Bildmaterial noch nicht gesehen und will auch nicht vorgucken. Ich schaue mir die Serie heute Abend wie ein normaler Zuschauer an", so Stein am Dienstag (11.7.).

Auch mit Henning Baum, der als Auswanderer Matti Adler wieder die Hauptrolle übernimmt, habe Stein einige Worte gewechselt und mit anderen an der Produktion beteiligten Personen Nummern ausgetauscht.

So kam Ralf Stein nach Mallorca

Auf Mallorca lebt Stein seit 2018, mittlerweile an der Seite seiner Partnerin Alina Langguth. Beide waren 2018 unabhängig voneinander und begleitet von den Vox-Kameras nach Mallorca gezogen. Stein kam damals wegen Jenny "Delüx" auf die Insel. Die Ex-Freundin von Jens Büchner, die mittlerweile Jennifer Thiesen heißt, betreibt in Cala Millor und Artà zwei Boutiquen. Kurze Zeit, nachdem Stein für sie auf die Insel ausgewandert war, ging die Beziehung in die Brüche. Langguth lernte er dann in dem Immobilienbüro kennen, in der mittlerweile beide Auswanderer arbeiten. Im Frühjahr 2019 kamen die beiden zusammen.

Das sind die Sendetermine der zweiten Staffel

In der zweiten Staffel setzt die Handlung fort, wo die erste aufhörte. Auswanderer Matthias Adler konnte sich mit seinem „Bieradler“ gegen die harte Konkurrenz an der Playa durchsetzen, doch er will expandieren. Dabei gerät er erneut mit Platzhirsch Manuel Díaz (David Lifschitz) aneinander, zumal der beginnt, von allen Wirten Schutzgeld zu fordern. Matti weigert sich – und der Kampf ums Partygeschäft geht in eine neue Runde.

Der TV-Sender RTL strahlt die sechs Folgen am 11. und 18. Juli jeweils ab 20.15 Uhr aus. An jedem Sendetermin sind drei Folgen zu sehen. Nutzer der Streaming-Plattform RTL+ können alle Folgen bereits seit Dienstag (11.7.) sehen. Wie die zweite Staffel beim MZ-Vize Frank Feldmeier abschneidet, können Sie hier nachlesen.