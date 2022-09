Die Vorbereitungen für die zweite Staffel der RTL-Serie "König von Palma" laufen auf Hochtouren. Für den Dreh werden derzeit Komparsen gesucht, die deutsche Urlauber in den 90er-Jahren spielen können.

Dementsprechend werden Personen mit einem "nordischen" Aussehen zwischen 18 und 65 Jahren gecastet. Die Haare dürfen nicht zu kurz sein. Die Darsteller sollten im besten Fall keine oder nur sehr wenige Tattoos haben.

Gedreht wird in Alcúdia, Can Picafort und Palma de Mallorca zwischen Oktober und Februar. Der Komparsenjob, für den man an einzelnen Tagen zur Verfügung stehen sollte, wird mit 89 Euro brutto pro Drehtag vergütet und für die entsprechenden Arbeitstage erfolgt eine Anmeldung bei der Sozialversicherung. Gearbeitet wird nur an Werktagen. Die Drehtage dauern elf Stunden plus eine Stunde Mittagspause.

Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Formular. Hier muss man ein Portraitfoto sowie ein Ganzkörperbild hochladen. Beispiele, wie die Bilder auszusehen haben, werden angezeigt. Auch muss man Bilder des Personalausweises hochladen sowie eine gültige spanische Sozialversicherungsnummer eintragen.

Zudem werden Informationen über Sprachkenntnisse, sportliche Begabung, Tattoos und andere Kenntnisse abgefragt. Auch kann man angeben, ob man bereit ist, sich beim Dreh oben ohne zu zeigen und eine Look-Veränderung (Haare oder Bart schneiden etc.) durchführen würde.

Darum geht es beim König von Palma

Die Serie mit Henning Baum, Sandra Borgmann und Pia Micaela Barucki in den Hauptrollen erzählt in der ersten Staffel die Geschichte der Familie Adler, die zu Beginn der 90er-Jahre an der Playa de Palma einen Biergarten eröffnet. Der Laden erlebt einen rasanten Aufstieg. Doch das lukrative Geschäft mit dem Massentourismus ist hart umkämpft, und die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten. Hier Party, Strand und Aussteiger-Träumer, dort Bestechung, Erpressung und Gewalt. Die Serie wurde erstmals zu Ostern 2022 im deutschen Free-TV gezeigt.

