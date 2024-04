Derzeit ist auf RTL+ die erste Folge von "Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku" zu sehen. Am Freitag (5.4.) wird sie auch im Free-TV zu sehen sein. Mit dabei sind, wie bereits mehrmals berichtet, auch die "Goodbye Deutschland" Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke. Für die derzeit getrennten Auswanderer war es längst nicht die erste Kreuzfahrt.

Jerofke und Jerkel hätten in ihren über 24 gemeinsamen (und getrennten) Jahren bestimmt schon zehn bis zwölf Kreuzfahrten gemacht. "Mindestens", fügt Jerkel gegenüber der MZ hinzu. An die genaue Zahl könne er sich nicht erinnern. "Wir hatten bei dieser natürlich Respekt davor.. wegen der Kleinen, wegen Seegang und allem...", erzählt er weiter.

"Hatten eine tolle Suite"

Eigentlich seien Jerofke und Jerkel Fans von besonders großen Schiffen. Die MS Artania, die auch schon Teil der ZDF-Serie "Traumschiff" war, falle mit 230 Metern Länge, knapp 30 Metern Breite und circa 19 Metern Seitenhöhe für ihn nicht in diese Kategorie. Dennoch empfand er die Zeit auf dem Schiff als angenehm. "Wir hatten eine tolle Suite, da wir mit Josephine an Bord waren, und mit einem Kind ist man einfach mehr auf dem Zimmer. Die Kabine war ein Traum", schwärmt er.

Auch der Rest des Schiffs habe ihm gut gefallen. "Tolles Essen, nicht so eng, nicht zu viele Leute", so Jerkel. Die Bedenken, die das Elternpaar anfangs bezüglich Josephine hatten, hätten sich nicht bestätigt. Alles habe gut geklappt, auch wenn auffällig wenige Kinder an Bord waren, erzählt er. "Ich glaub', auf dem ganzen Schiff waren nur drei Stück", so Jerkel.

Das Glück des getrennten Paares: Josephine habe direkt eine Freundin gefunden, und beide hätten viel Zeit miteinander verbracht. Während die Eltern ihrer neuen Freundin auf die beiden Mädels aufgepasst haben, konnten Peggy und Jerkel auch mal alleine einen Ausflug machen, verrät der gelernte Klempner. Auch das getrennte Paar hätte mal auf die neue Freundin ihrer Tochter und Josephine aufgepasst.

Auch wenn er an die Städte und Orte denkt, die er während der zehntägigen Karibik-Kreuzfahrt gesehen hat, kommt Jerkel ins Schwärmen: "Es war einfach nur ganz klasse. Es war eine voll gelungene Reise", zieht er sein Resümee. Darüber, wie es für Jerofke und Jerkel war, zusammen in einer Kabine zu sein, sollen sich die Zuschauer überraschen lassen, sagt er nur. Und die ersten Reibereien, die es zwischen Jerkel und Jerofke "wegen" Tochter Josephine in Folge 1 gab, scheinen nicht die letzten gewesen zu sein. "Es ist einfach anders mit Kind, oft herrscht Zeitdruck und es kommt zu Reibereien, aber wir bereuen es nicht", so Jerkel.

Das sagt Peggy Jerofke

Auch bei seiner Ex, Peggy Jerofke, kam der Familienurlaub inklusive Dreharbeiten gut an. Auf Instagram hat Jerofke dieser Tag ein Frage-Antwort-Spiel gestartet und dabei auch auf so manche Frage zum Format geantwortet. Wie es ihnen auf der MS Artania gefallen habe, fragte ein Fan. "War erst ein wenig skeptisch, weil wir immer auf sehr großen Kreuzfahrtschiffen waren, aber.... Mir hat es richtig gut gefallen. Alles hat gepasst", schrieb Jerofke.

Am Dienstag (2.4.) erzählte sie in einer weiteren Story dann: "Es hat richtig Spaß gemacht. Ich werde jetzt auch immer mal wieder ein paar Eindrücke posten. Damals durfte ich ja noch nicht. Jetzt kann ich euch demnächst mein ganzes Filmmaterial zeigen."

Alles über das neue Format

In dem neuen Format gehen sechs Paare gemeinsam auf hohe See. Zudem bekommen Zuschauer auch Einblicke hinter die Kulissen des schwimmenden Hotels und den Alltag des Personals. Produziert wurde die neue sechsteilige Doku-Soap von „Bewegte Zeiten“ im Auftrag von VOX. Gedreht wurde auf dem Kreuzfahrtschiff „MS Artania“ mit der Reiseroute Barbados, Grenada, Aruba, Curacao, über Kolumbien bis nach Panama und über Costa Rica bis nach Mexico und Kalifornien.

Einige Daten zu Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Eines der Paare sinde Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die sich 1998 in Arenal kennengelernt hatten. 2008 zogen sie gemeinsam nach auf die Insel. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Seither führt Jerofke das Lokal alleine weiter. Steff Jerkel wird noch im Jahr 2024 sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen. Peggy Jerofke hatte ihr Lokal "Tiki Beach" noch vor Ostern wieder eröffnet.