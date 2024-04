Die aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten und in Cala Ratjada ansässigen Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel sind ab Freitag (5.4.) zusammen mit einem anderen Paar und dem Personal der MS Artania in einer neuen Kreuzfahrt-Doku des Senders Vox zu sehen. In der ersten Folge von „Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku“ befinden sich die Passagiere des 230 Meter langen Schiffs nahe der Karibik-Insel Barbados.

Zuschauer des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" merken direkt zu Beginn: Die Off-Stimme ist dieselbe wie bei der Auswanderer-Doku, die Steff Jerkel und Peggy Jerofke bekannt gemacht hat. "Peggy und Steff suchen nach ihrer verlorenen Liebe", kündigt sie an. Mit an Bord wird auch Tochter Josephine sein.

Diese Erwartungen hat das einstige Paar an die Reise

Zu Beginn fragt das Produktionsteam die beiden Eltern nach ihren Erwartungen an die Reise. Peggy Jerofke würde die Reise als Familienurlaub, aber auch als neuen Abschnitt bezeichnen. Steff Jerkel erhofft sich, dass er endlich einmal in Ruhe mit seiner Ex-Partnerin reden kann. Auch ist da noch ein Funken Hoffnung auf eine Wiedervereinigung "als letzte Chance", wie er sagt. Nach diesem Urlaub müssen beide ein Fazit ziehen, was ihre Beziehung betrifft, findet er.

Dann erzählt die Mutter und Gastronomin von der Zeit nach der Trennung. Über 24 Jahre, also quasi ihr halbes Leben sei sie mit Steff zusammen gewesen, erinnert sie die Zuschauer. Tochter JJ habe viele Streits des einstigen Paares mitbekommen. Manchmal sei Jerkel drei bis vier Tage weg gewesen. Dass ihre Eltern so nicht mehr streiten konnten, sei für JJ fast besser gewesen. Und dann: Steff Jerkel muss spontan ins Krankenhaus. Ihm wird eine Lungenentzündung diagnostiziert. Das einstige Paar rückt wieder näher zusammen.

Die Beziehung auf einer zehntägigen Kreuzfahrt retten?

Zuschauer sehen Szenen, die sie, sofern sie die vergangenen Folgen gesehen haben, teils schon aus den "Goodbye Deutschland"-Folgen kennen. Darin zu sehen sind Jerofke und die kleine Josephine, wie sie Familienvater Jerkel per Videocall im Krankenhaus anrufen.

Kurz danach äußert sich Jerkel zu den Gründen für die Trennung: Es sei kein privater Grund gewesen, eher beruflicher Stress. Einen großen Knall oder Betrug habe es nicht gegeben, versichert der gebürtige Hamburger. Er sei nur gestresst und gereizt gewesen. "Mir hat zudem das 'uns' gefehlt", sagt er in Folge 1 des neuen Formats mehrmals. Abbekommen habe seine Launen Peggy Jerofke.

Als die Familie schließlich aufs Schiff steigt, ist vor allem Steff Jerkel gespannt, wie es in ihrer Kabine aussieht. Auf Mallorca leben Jerkel und Jerofke mittlerweile immerhin in getrennten Häusern. Auf dem Schiff ginge das nicht, sagt die Off-Stimme. "Können zehn Tage Kreuzfahrt eine Beziehung retten?", fragt sie weiter.

Wer schläft wo?

Es gibt ein Doppelbett und eine Schlafcouch. JJ darf entscheiden, wer wo schläft. Ihr Vater soll auf die Couch, sie und ihre Mama dürfen zusammen im großen Bett schlafen. Danach erzählen Jerofke und Jerkel weiter von ihrer aktuellen Beziehungssituation. Beide hätten seit der Trennung nicht das Bedürfnis nach einem neuen Partner gehabt. Ein Gespräch sei dennoch längst überfällig. Peggys Wunsch ist, dass es positiv für die beiden ausgeht, doch sie hat auch Angst, weil es dann endgültig ist.

Auch Jerkel will endlich weiterkommen. Er möchte nicht, dass seine Tochter weiter so aufwächst, nach dem Motto "Mama schläft da, Papa da".

Valnesia und Dennis

Als zweites Paar an Bord sind Valnesia und Dennis. Auch bei ihnen soll eine Entscheidung her. Kennengelernt hatten sich die beiden, als Valnesia schwanger und Dennis bereits dreifach geschieden war. "Seitdem sind vier Jahre vergangen, Valnesia hat ihr Gewicht halbiert und das Paar hat gemeinsam Krisen gemeistert. Nun möchte Valnesia die Reise nutzen, um Dennis die Frage aller Fragen zu stellen. Doch ist er dazu bereit?", heißt es in der Programmbeschreibung weiter. Valnesia wurde noch während der Schwangerschaft von ihrem Ex sitzen gelassen. Für ihren Sohn war Dennis von Anfang an voll in der Vaterrolle. Aber heiraten? Muss das wirklich sein? Nach drei Scheidungen weiß er: Das Heirats-Konzept geht für ihn nicht auf. Das hält seine Freundin Valnesia allerdings nicht davon ab, Pläne für ihren Antrag zu schmieden.

Einblicke in das Leben der Crewmitglieder

Nebenbei dürfen die Zuschauer auch einen Blick in den Alltag von einigen wenigen der 510 Crewmitglieder werfen, die auf dem Schiff arbeiten. Da ist etwa Kapitän Burkhard Müller, der zum ersten Mal das Kommando auf der MS Artania übernehmen soll. In der Bordküche bekommen 90 Köche eine neue Chefin: Marie. Sie ist mit nur 29 Jahren die jüngste Küchenchefin der Flotte. Für ihren Job verzichtet sie auf Familie, einen Partner und ihre Heimat. Auch Liam, Küchenpraktikant aus Garching, ist mit an Bord. Er muss sich seine Kabine wider Erwarten mit einem Kollegen teilen. Dabei ist sie nur zehn Quadratmeter groß.

Hauptstadt erkunden

Bevor das Schiff ablegt, dürfen auch die Mallorca-Auswanderer noch Bridgetown, die Hauptstadt von Barbados, erkunden. Peggy Jerofke und Steff Jerkel wollen an den Strand und ihrer JJ Meeresschildkröten zeigen.

Zuschauer erfahren, dass Peggy Jerofke nun gemerkt hat, dass sie wieder bereit für mehr Zeit mit Steff ist. Das war jahrelang nicht der Fall, bestätigt auch ihr Ex. Er habe sich als Nebendarsteller gefühlt. Alles habe sich nur noch um Tochter JJ gedreht. Seine Vater-Qualitäten spricht Jerofke ihm dennoch keineswegs ab. "Steff ist für sie ein sehr, sehr guter Papa, geht jeden Tag für sie über sich hinaus", sagt sie in der Sendung.

Jerkel wollte keine Kinder

Dabei wollte er eigentlich gar keine Kinder, erfährt man. Vielmehr hatte er Angst, dass seine Freiheit und seine "wilden Phasen" damit vorbei wären. Dennoch ist er mit seiner Peggy den schweren Weg der Familienplanung gegangen, hat sie bei der künstlichen Befruchtung begleitet, nachdem es auf natürlichem Weg nicht geklappt hatte, und und und. "Da bin ich ihm wirklich sehr dankbar", sagt Jerofke. Als die kleine Josephine dann endlich auf die Welt kam, war für ihre Mutter nur noch "alles toll". Als sie das erzählt, kämpft sie mit den Tränen.

Wie man in der letzten Folge "Goodbye Deutschland" schon gesehen hatte, wollte der gelernte Klempner damals einen Tag pro Woche, der nur für ihn und Peggy vorgesehen war. "Nach zwei oder zweieinhalb Jahren haben wir den ersten Tag zu zweit verbracht und wussten gar nicht, was wir miteinander reden sollten", erinnert er sich.

Jerkel fühlt sich nicht gesehen

“Peggy muss noch lernen, dass ich auch noch da bin. Ich habe auch Bedürfnisse und dabei geht es nicht nur um Sex”, sagt Steff Jerkel in der Folge deutlich. Doch wie sollen die beiden wieder zueinander finden, wenn sie dem jeweils anderen nicht direkt sagen, was sie stört?

Dann soll das Schiff im Hafen der Nachbarinsel Grenada anlegen. Der neue Kapitän muss beim Anlege-Manöver gut aufpassen.

Für die Mallorca-Auswanderer steht dort dann eine Jeeptour an. Alle hätten gut geschlafen, JJ hat aber letztlich "bei Steff gepennt". "Ich hoffe, dass wir am Ende in einem Bett landen, alle drei kuscheln. Das würde ich schön finden", gibt der Familienvater vor den Kameras zu.

Pünktlichkeit vs. Trödeln

Als es losgehen soll, ist er wie immer pünktlich, doch Peggy und JJ trödeln. Seitdem das einstige Paar auf Mallorca wohne, lebe Jerofke nach dem dortigen Lebensstil, lasse alles gemütlicher angehen. Das führte in der Vergangenheit mit Jerkel nicht selten zu Differenzen. "Es ist immer so ein Reibungsmoment, den wir auch hier im Urlaub haben”, gibt Jerofke zu.

Steff Jerkel entpuppt sich unterdessen als wahrer Planer und fürsorglicher Vater. Es ist Jerofke, die die Cap für Tochter JJ vergessen hat. Also steigen die beiden Frauen aus dem Auto und kaufen spontan eine beziehungsweise gleich mehrere. Jerkel ist ungeduldig. Da wird der Ton schon einmal schroffer, was wiederum Jerofke verletzt. "Er ist sehr emotional. Was er denkt, muss er aussprechen. Ich bin eher diplomatisch", sagt sie.

Umarmung unterm Wasserfall

Dann geht es zu Wasserfällen. Steff Jerkel sieht einen Mann von einer hohen Klippe springen und will es ihm nachtun. Doch Peggy Jerofke stört seine Waghalsigkeit. Schließlich habe er als Vater auch eine gewisse Verantwortung. Letztlich springt er von einer niedrigeren Klippe. Irgendwann stehen beide unter einem Wasserfall und posieren für die Kameras. Jerkel umarmt Jerofke. Seit der Trennung hätten sie sich nicht mehr in den Arm genommen, erfährt man. “Vielleicht mal am Ende der Saison so ein Schulterklopfen”, fügt Peggy hinzu.

Später soll es für die Familie zum fine dining gehen. Jerkel macht sich seiner Peggy und Josephine zuliebe mit schick, dabei möge er Buffets deutlich lieber, weil ihm die Portionen oft zu klein sind und er zudem oft Dinge auf dem Teller vorfindet, die er nicht gerne isst.

Scheinbar ist der Wellengang an diesem Tag stärker. Noch auf dem Weg zum Abendessen wird Jerofke schlecht. Sie muss sich zusammenreißen, dass sie sich nicht übergeben muss. Als dann auch Tochter JJ auf die Toilette muss, begleitet Jerofke sie und muss sich dort mehrmals übergeben, erfährt man. Währenddessen bleibt Jerkel alleine im Restaurant zurück. Die Laune sinkt. So hat er sich das nicht vorgestellt.

Q & A Peggy

Auf Instagram hat Peggy Jerofke dieser Tag ein Frage-Antwort-Spiel gestartet und dabei auch auf so manche Frage zum Format geantwortet. "Seid ihr öfter in 'volle Kraft voraus' zu sehen oder nur in einer Folge?", wollte ein Follower wissen. "Drei Folgen", lautete Jerofkes Antwort. Wie es ihnen auf der MS Artania gefallen habe, fragte ein anderer Fan. "War erst ein wenig skeptisch, weil wir immer auf sehr großen Kreuzfahrtschiffen waren, aber.... Mir hat es richtig gut gefallen. Alles hat gepasst", schrieb Jerofke.

Alles über das neue Format

In dem neuen Format gehen sechs Paare gemeinsam auf hohe See. Auch mit auf dem Schiff dabei ist Hannah. Sie hat ebenfalls eine Überraschung im Gepäck. "Sie möchte ihrer Mutter Dagmar auf der gemeinsamen Reise erstmals von ihren Auswanderungsplänen nach San Diego erzählen", schreibt der Sender in der Programmbeschreibung. In dem neuen Format bekommen Zuschauer auch Einblicke hinter die Kulissen des schwimmenden Hotels und den Alltag des Personals.

Produziert wurde die neue sechsteilige Doku-Soap von „Bewegte Zeiten“ im Auftrag von VOX. Gedreht wurde auf dem Kreuzfahrtschiff „MS Artania“ mit der Reiseroute Barbados, Grenada, Aruba, Curacao, über Kolumbien bis nach Panama und über Costa Rica bis nach Mexico und Kalifornien.

Einige Daten zu Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Seither führt Jerofke das Lokal alleine weiter. Steff Jerkel wird noch im Jahr 2024 sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen. Peggy Jerofke hatte ihr Lokal "Tiki Beach" noch vor Ostern wieder eröffnet.