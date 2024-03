Nach langen Wochen des Wartens dürfen sich Fans des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" kommenden Freitagabend (22.3., 20.15 Uhr) vormerken. Der Sender zeigt dann eine neue Folge der Auswanderer-Sendung, die bereits jetzt in der kostenpflichtigen App RTL+ zu sehen ist. In den gut eineinhalb Stunden geht es zur Sache: Sascha Thielen, der Betreiber des "Red Rubber Duck" in Peguera plant einen Heiratsantrag an seine Freundin Kathrin Westenburger. Westenburger, die ebenfalls in Thielens Lokal mitarbeitet, ist frisch geschieden und will eigentlich nicht noch einmal heiraten. "Obwohl er befürchtet, dass sie "nein" sagen wird, hofft er auf eine positive Antwort", liest man in der Programmbeschreibung zur neuen Folge.

Auswanderung mit einstigen Partnern

2013 war Thielen zunächst mit seiner Frau Marina und deren gemeinsamer Tochter nach Mallorca ausgewandert. "Meine Eltern hatten früher auf Mallorca ein Haus", erklärte er die Verbindung zur Insel einst. Nicht einmal zwei Jahre nach seiner eigenen Auswanderung ging seine damalige Partnerin nach Deutschland zurück. Auch eine zweite Tochter bekam das Paar noch, das fortan eine Fernbeziehung führte.

Seine neuen Partnerin, Kathrin Westenburger, war 2016 ebenfalls mit ihrem damaligen Mann und den beiden Kindern auf die Insel ausgewandert. Die gelernte Zahntechnikerin hatte zunächst eine eigene Hausverwaltung.

Zum ersten Mal gesehen hatten sich Thielen und Westenburger im Sommer 2017 im Mercadona in Andratx. "Zusammengekommen sind wir im August 2020", erzählte Westenburger der MZ schon vor einiger Zeit. Beide Auswanderer waren damals noch in Beziehungen, begannen aber dennoch eine Affäre. Die vollständige Liebesgeschichte lesen Sie hier.

Was wird aus Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Dass Beziehungen selbst nach fast 25 Jahren zerbrechen können, zeigt das Beispiel von Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die derzeit getrennt sind. Zuschauer konnten zuletzt mitverfolgen, wie sich Jerofke und Jerkel zumindest geschäftlich, aber auch immer mehr privat (zumindest räumlich) getrennt haben.

"Ist das das endgültige Aus? Gastronom Steff Jerkel bezieht auf Mallorca ein eigenes Haus. Nach der geschäftlichen Trennung von Partnerin Peggy nun auch der private Schlussstrich", liest man in der Programmbeschreibung. Aufmerksame MZ-Leser und Zuschauer von "Goodbye Deutschland" wissen: Peggy Jerofke betreibt das Lokal "Tiki Beach", das sie am 27. März nach der Winterpause wiedereröffnen wird, derzeit alleine. Währenddessen werkelt Jerkel weiter an seinem "Sharky's", das er noch 2024 eröffnen will.

Die Tochter der beiden, Josephine, müsse nun lernen, dass ihre Mama und ihr Papa kein Paar mehr sind. Oder gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Peggy und Steff, so die Worte in der Ankündigung, wollen noch einmal miteinander reden. "Allerdings nicht auf Mallorca."

Neues Format ab April

Im Februar war bekannt geworden, dass die Auswanderer ab April in dem Vox-Format "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" zu sehen sein werden. Darin gehen sechs Paare auf hohe See. "Sie stechen vor traumhafter Kulisse in See, doch die Gründe, warum sie diese Reise antreten, könnten unterschiedlicher nicht sein", heißt es in der Programmbeschreibung. Und mittendrin sind Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Die Eltern einer Tochter steigen trotz Trennung gemeinsam aufs Schiff. Sie wollen sich Zeit nehmen, um herauszufinden, ob es doch noch eine Chance für ihre Liebe gibt, heißt es beim Sender. Werden die Zuschauer des neuen Formats also endlich Teil des von vielen langersehnten Liebes-Comebacks der beiden?

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Trotz Trennung stehen sich Jerkel und Jerofke weiterhin sehr nah. Vor wenigen Wochen verbrachte die dreiköpfige Familie Urlaub auf den Bahamas.