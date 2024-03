Noch vor den Osterfeiertagen war am Mittwoch (27.3.) der große Tag für TV-Auswanderin Peggy Jerofke: Die Mutter einer Tochter ist mit ihrem Lokal "Tiki Beach" in die neue Saison gestartet.

"Ich hätte nicht gedacht, dass die Eröffnung so gut wird", verriet Peggy Jerofke der MZ. Als sie ihr Lokal um 11 Uhr aufgeschlossen hat, war es grau und kalt. "Gut, dass ich ein stilles Opening mache. Das wird wohl nicht doll werden heute", dachte sie zunächst, da das Wetter zunächst nicht mitspielte. Doch schon 20 Minuten später waren die Plätze in Meeresnähe besetzt. "Dann zog sich das bis abends um 20 Uhr so durch", so Jerofke weiter. Ihr Resümee falle rundum positiv aus. Auch mit dem Team habe alles gut geklappt. "Es sind 80 Prozent meines alten Teams da", so Jerofke. Auch ihr neuer Geschäftsführer habe am ersten Tag einen "super Eindruck" gemacht, erzählte sie enthusiastisch.

Hilfe von Steff

Mit dabei war auch ihr Ex-Partner Steff Jerkel. "Er hat draußen meine Schirme festgemacht und mir meine Lämpchen zum Leuchten gebracht. Da haben noch Gasflaschen gefehlt", so Jerofke. Danach sei der gelernte Klempner aber auch schon wieder weg gewesen und habe Jerofke ihr Ding machen lassen.

Vor knapp einer Woche waren Jerkel und Jerofke in einer neuen Mallorca-Folge zu sehen. Bald dürfen sich Fans der beiden schon auf das nächste Format mit ihnen freuen: Im Februar war bekannt geworden, dass die Auswanderer ab April in "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" zu sehen sein werden. Darin gehen sechs Paare auf hohe See. "Sie stechen vor traumhafter Kulisse in See, doch die Gründe, warum sie diese Reise antreten, könnten unterschiedlicher nicht sein", heißt es in der Programmbeschreibung. Werden die Zuschauer des neuen Formats also endlich Teil des von vielen langersehnten Liebes-Comebacks der beiden?

Das ist die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Trotz Trennung stehen sich Jerkel und Jerofke weiterhin sehr nah. Vor wenigen Wochen verbrachte die dreiköpfige Familie im Zuge der Dreharbeiten für die Kreuzfahrt-Doku privat Urlaub auf den Bahamas. Wann Jerkel sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen wird, ist noch nicht klar.