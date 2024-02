Wochenlang durften die TV-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke nicht erzählen, welches neue Format sie zuletzt gedreht haben. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Die beiden in Cala Ratjada ansässigen Lokalbetreiber sind in dem Vox-Format "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" zu sehen. Die erste von sechs Folgen soll am 5. April um 20.15 Uhr laufen.

Wenn sechs "Paare" auf hohe See gehen

Wie man in der Programmbeschreibung des Senders nachlesen kann, gehen darin sechs Paare gemeinsam auf hohe See. "Sie stechen vor traumhafter Kulisse in See, doch die Gründe, warum sie diese Reise antreten, könnten unterschiedlicher nicht sein", heißt es.

Da sind etwa die beiden Teilnehmer Valnesia und Dennis. Sie haben in ihrer Beziehung schon viele Höhen und Tiefen erlebt, heißt es. "Jetzt möchte Valnesia ihrem Partner vor romantischer Kulisse einen Heiratsantrag machen. Wie wird er reagieren?", liest man.

Auch mit auf dem Schiff dabei ist Hannah. Sie hat ebenfalls eine Überraschung im Gepäck. "Sie möchte ihrer Mutter Dagmar auf der gemeinsamen Reise erstmals von ihren Auswanderungsplänen nach San Diego erzählen", schreibt der Sender.

Liebes-Comeback bei Steff Jerkel und Peggy Jerofke?

Und mittendrin sind die beiden aus "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Die Eltern einer Tochter steigen trotz Trennung gemeinsam aufs Schiff. Sie wollen sich Zeit nehmen, um herauszufinden, ob es doch noch eine Chance für ihre Liebe gibt, heißt es beim Sender. Werden die Zuschauer des neuen Formats also endlich Teil des von vielen langersehnten Liebes-Comebacks der beiden?

Darum geht's in dem neuen Format

Vox begleitet die Teilnehmer-Paare auf ihrer schicksalhaften Reise. Dabei bekommen Zuschauer auch einen Einblick hinter die Kulissen des schwimmenden Hotels und erfahren: "Wie sieht der Alltag der jungen Küchenchefin Marie Jo aus, die die Verantwortung für 90 Köche auf dem Schiff trägt? Und wie ergeht es Praktikant Liam, der erstmals länger von zu Hause weg ist?", liest man etwa in der Programmbeschreibung. Auch Kapitän Burkhard Müller gebe einen Einblick in seinen Alltag auf dem Kreuzfahrtschiff. Ob unter Deck, auf der Showbühne, in der Küche oder auf der Brücke – der Sender begleitet auch das Kreuzfahrtschiff-Personal bei seinen täglichen Herausforderungen.

Produziert wird die neue sechsteilige Doku-Soap von „Bewegte Zeiten“ im Auftrag von Vox. Gedreht wurde auf dem Kreuzfahrtschiff „MS Artania“ mit der Reiseroute Barbados, Grenada, Aruba, Curacao, über Kolumbien bis nach Panama, und über Costa Rica bis nach Mexiko und Kalifornien.

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Seither führt Jerofke das Lokal alleine weiter. Steff Jerkel wird im Frühjahr 2024 sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen. Der Auswanderer war vor Kurzem in der Show "Das große Promi-Büßen" zu sehen, aus der er als Gewinner hervorging. Trotz Trennung stehen sich Jerkel und Jerofke weiterhin sehr nah. Immer wieder teilen sie etwa die Storys des jeweils anderen auf Instagram. Vor wenigen Wochen verbrachte die dreiköpfige Familie Urlaub auf den Bahamas. Es liegt nahe, dass die Familie den Aufenthalt an die Dreharbeiten des neuen Formats angehängt hat, wie das bereits bei anderen Formaten, an denen die beiden Auswanderer teilgenommen hatten, der Fall war.