Es ist schon ein paar Jahre her, dass man Mark Wycislik bei "Goodbye Deutschland" sehen konnte, die letzte Folge lief im Jahr 2021. Auf Mallorca wird man den zweifachen Familienvater künftig vor allem in seinem neuen Lokal "La Cabaña" an der Costa dels Pins antreffen. Am Donnerstag (18.4.) eröffnet der 40-Jährige das berühmte Lokal, das direkt am Meer liegt, offiziell für die Öffentlichkeit.

Zuvor, am Sonntag (14.4.), wird es noch eine Art technischen Probelauf mit geschlossener Gesellschaft geben. "Um die Geräte, das Kassensystem, die Abläufe in der Küche und im Service sowie die Gerichte zu testen, habe ich 50 Personen eingeladen", erzählt der Gastronom der MZ. Zwischen 13 und 18 Uhr werde er dann reihum gehen, um zu fragen, was man laut den Gästen – darunter der Hoteldirektor, Vermieter und Ingenieur – noch verbessern sollte, bevor der reguläre Betrieb beginnt.

Anfang der neuen Woche gebe es vor dem großen Opening dann noch kleinere Arbeiten zu erledigen. "Wir müssen noch Kameras anbringen, einige Kabel verkleiden und die Außendeko mit Zierkissen und Co. ergänzen", so der TV-Auswanderer zur MZ.

Eröffnung hat sich minimal verzögert

Damit er sein Lokal nun (fast) pünktlich eröffnen kann – anfangs war Anfang April angedacht – gab es für Wycislik zuletzt viel zu tun. Über drei Monate lang habe er das Lokal mithilfe von Freunden, seiner Familie und verschiedenen Firmen umgebaut. "Wir haben im Gastraum die Decken und den Boden komplett neu gemacht und alles in Beige gestrichen", erzählt er. Der Pächter des Traumlokals setzt auf Holz, Naturtöne und die Farbe Beige. Auch die Toiletten und die Bar sowie die Außenküche, die Gardinen, die Licht- und Soundanlage habe er rundum erneuert. "Tische, Besteck, Möbel, alles ist neu", sagt er. Rund 250.000 Euro habe er in den Umbau investiert.

Bis auf wenige Ruhetage rund um Ostern habe er zuletzt sieben Tage die Woche von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr in seinem neuen Lokal geschuftet. Und das hat sich offenbar gelohnt: Von seinen Freunden und den Anwohnern habe er bisher nur Positives gehört. "Vielen haben die Worte gefehlt, als sie gesehen haben, was ich aus dem Lokal gemacht habe", so der Auswanderer, der nach wie vor über dessen Lage schwärmt. "Es ist eine Perle in der Natur, die in den letzten Jahren ziemlich unterschätzt wurde. Man hat eine unverbaute Sicht auf die Berge, die Küste, das Meer und einen 360-Grad-Blick."

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen

Der Auswanderer hatte Ende der Sommersaison 2023 nach einer Jetski-Ausfahrt zufällig gesehen, dass das "La Cabaña" geschlossen war. Der Besitzerin des Lokals gehört auch jene Immobilie, in der der Auswanderer sein Restaurant Mile's in Cala Millor betreibt. Also setzte er sich mit ihr in Verbindung. Eigentlich sei er zum damaligen Zeitpunkt gar nicht auf der Suche nach einem Lokal gewesen. Doch die Chance, ein Lokal an einem so besonderen Ort betreiben zu können, konnte er sich dann doch nicht entgehen lassen.

"Es ist für mich einer der schönsten Orte der Insel", so Wycislik. Da der Mietvertrag des Vorpächters ausgelaufen war, hatte das Lokal schon vor Ende der Saison 2023 zugemacht. Im Dezember 2023 fand dann die Vertragsunterzeichnung zwischen Wycislik und der Besitzerin statt. Seit dem 1. Januar 2024 ist der gastroerfahrene Auswanderer offiziell der neue Pächter.

In der Gastroszene bekannt

Das "La Cabaña" ist bereits das achte Lokal auf der Insel, das der Auswanderer als Gründer und Betreiber eröffnen wird. Aktiv sind derzeit nur zudem das "Mile's" und der Dönerladen "Diggi Kebab". Der Name "La Cabaña" muss bleiben, das sieht der Vertrag so vor. "Das Lokal hat eine lange Geschichte. Es existiert schon seit 30 Jahren", sagte Wycislik gegenüber der MZ schon im Januar.

Fast ganzjährig geöffnet

Das Lokal, für das der Betreiber ein Team von zehn Mitarbeitern zusammengestellt hat, soll fast ganzjährig geöffnet haben. "Dieses Jahr wird auf jeden Fall bis Weihnachten und Silvester offen bleiben. Wir werden höchstens eine kurze Pause machen, von Mitte November bis Mitte Dezember." Den Monat Januar will der Gastronom sein Lokal dann geschlossen lassen. Ab Februar mache es erneut auf. Er freut sich, mit dem La Cabaña im Gegensatz zu dem nur während der Saison geöffneten "Mile's" ein Restaurant zu führen, das auch auf einheimische Kunden abzielt.

Auch gut betuchte Spanier

Der Auswanderer rechnet damit, dass ein Teil der Gäste wie beim Vorbesitzer "gut betuchte Spanier" sein werden. "Der Ort ist sehr auf madrileños fokussiert." Sprich: Einwohner der spanischen Hauptstadt. Auch der Rallyefahrer Carlos Sainz etwa soll in der Umgebung ein Haus haben. Sein Lokal in Cala Millor sei eher auf Laufkundschaft, Strandgäste und Urlauberfamilien ausgerichtet. Während am Mile's an der Promenade im Sommer Familien auf Rädern vorbeirollen oder Passanten flanieren, punkte das "La Cabaña" eher mit Stille und gehobenem Ambiente.

Auf der Speisekarte stehen mediterrane Gerichte: Fisch und Fleisch vom Holzkohlegrill, Paella und landestypische Vorspeisen. Die Hauptspeisen gibt es für zwischen 20 und 30 Euro, die Vorspeisen schlagen mit 6 bis 20 Euro zu Buche.

Aktuelle Öffnungszeiten ab Donnerstag (18.4.): täglich von 13 bis 23 Uhr (Küche: 13 bis 16 Uhr, 18 bis 22 Uhr) Facebook: La Cabana Mallorca Instagram: la_cabana_mallorca Reservierungen und Informationen: https://la-cabana.es/

Von Essen nach Mallorca

Mark Wycislik lebt zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern, Daniele und Leana, auf Mallorca. Obwohl die Wycisliks schon 2013 nach Mallorca ausgewandert waren, hatte Mark immer auch geschäftliche Kontakte nach Deutschland. Während der Pandemie intensivierte er sie, um mehrgleisig zu fahren. Das bedeutete jedoch auch, getrennt von seiner Familie zu leben. Kennengelernt hatte sich das Paar in der Cocktailbar, die Mark Wycislik in Essen betrieb. "Ich hatte damals meine Ausbildung - Fachkraft für Veranstaltungstechnik - abgeschlossen, habe angefangen zu arbeiten und spontan eine Bar gekauft. Sie war das Stammlokal meiner zukünftigen Frau", erinnert sich der 40-Jährige.

2012 heirateten sie und bekamen Tochter Leana. Im selben Jahr bewarb sich das Paar auch bei "Goodbye Deutschland". Ein Jahr später begann die TV-Begleitung. Als erstes Projekt eröffneten die Auswanderer die Cocktailbar Chucca Cala Ratjada. Es folgten viele weitere Gastro-Projekte. 2017 eröffnete Wycislik dann das Restaurant Mile's, das neben Tätigkeiten in Deutschland heutzutage sein Hauptgeschäft ist. Im Februar 2024 eröffnete er zusammen mit zwei Partnern den Dönerladen "Diggi Kebab" in Cala Millor. Der Auswanderer, der zusammen mit seiner Frau 2022 auch in "Das perfekte Promi-Dinner" zu sehen war, lebt samt seiner Familie in Cala Millor.