Am Vorabend des Johannistages wird in diesem Jahr auf der Insel am Donnerstagabend (23.6.) wieder zünftig gefeiert. An den Stränden wird bei Lagerfeuer und Kerzenschein gegrillt, weiße Kleidung soll dabei Glück bringen.

Teufelsprogramm in Palma de Mallorca Resistente Kluft ist hingegen gefordert, wenn man nach Sonnenuntergang beim Teufelsprogramm im Parc de la Mar vor der Kathedrale von Palma de Mallorca in der ersten Reihe stehen will: Funken und Feuerwerkskörper fliegen, wenn die als „Dimonis“ verkleideten Tänzer ab 22.30 Uhr zum Rhythmus der Trommeln mit dem „correfoc“ (Feuerlauf) loslegen. Um 20.30 Uhr gibt es noch einen weniger wilden Feuerlauf für Kinder und um 21 Uhr den Volkstanz Ball de Bot. Die Band Xanguito spielt ab 23.45 Uhr (Mehr Infos unter: facebook.com/ajuntamentdepalma). Auch an anderen Orten der Insel findet zur Nit de Sant Joan ein besonderes Programm statt. Hier eine Auswahl: Alaró : „Festa de la flama“ im Castell d’Alaró, um 20 Uhr trifft die Flamme auf der Burg ein, Entzündung des großen Feuers (21.30 Uhr), Konzert von Majava (22 Uhr), Infos: ajalaro.net

Muro : Die „Flama del Canigó" trifft ein, 20 Uhr, Plaça de Bous, Clown-Musik-Show für die ganze Familie, 20 Uhr, „Festa Jove" mit mehreren Bands, ab 23.30 Uhr, beides Plaça Comte d'Empúries, Likör-Workshop („Herbes de Sant Joan"), 20 Uhr, vor der Bibliothek, Anmeldung: ajmuro.net

Son Servera : Musik und Tanz u. a. mit dem Orquestra Galatzó, ab 22 Uhr, Plaça des Mercat, Infos: sonservera.es

Mancor de la Vall : In der Kirche werden Blumen niedergelegt (19.30 Uhr), Essen auf den Straßen (ab 20 Uhr), Infos unter: ajmancordelavall.net

Portopetro : Abendessen unter freiem Himmel mit Dresscode Weiß (oder einem Detail in weiß), 20.30 Uhr, Live-Musik mit havaneres (Mittelmeerliedern), ab 22 Uhr, Alte Mole (Moll Vell), Tickets u. a. im Tabakladen und im Supermarkt Eurocop, Infos: ajsantanyi.net

: Abendessen unter freiem Himmel mit Dresscode Weiß (oder einem Detail in weiß), 20.30 Uhr, Live-Musik mit havaneres (Mittelmeerliedern), ab 22 Uhr, Alte Mole (Moll Vell), Tickets u. a. im Tabakladen und im Supermarkt Eurocop, Infos: ajsantanyi.net Camp de Mar: Wassersport für Kinder (17-19 Uhr), Musik (21 Uhr), nächtlicher Kunsthandwerksmarkt (19-23 Uhr)