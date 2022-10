Im Pueblo Español in Palma de Mallorca findet auch in diesem Jahr wieder der bei Ausländern und Einheimischen gleichermaßen beliebte Weihnachtsmarkt statt, und zwar vom 2. bis 11. Dezember. Der Weihnachtsmarkt öffnet in diesen eineinhalb Wochen täglich von 12 bis 23 Uhr.

Ein weiterer von Deutschen auf der Insel initiierter "mercadillo de Navidad", der auf dem Messegelände in Santa Ponça, wird dieses Jahr hingegen nicht stattfinden. Die Veranstalter weigern sich, eine drastische Mieterhöhung seitens der Gemeinde Calvià mitzutragen. "Magie der Weihnacht" in Palma de Mallorca Mit Kunstschnee und Lichtinstallationen bringen die Veranstalter im Pueblo Español seit Jahren ein wenig den Flair deutscher Weihnachtsmärkte auf die Insel. Ob es angesichts der Energiesparmaßnahmen auch diesmal ein Licht- und Schneespektakel geben wird, ist aber noch ungewiss. Die Organisatoren versprechen dennoch, die "Magie der Weihnacht" nach Palma zu bringen. Wie schon in den vergangenen Jahren wird es Stände mit Essen, Kleidung, Deko und Kunsthandwerk geben. Auch für Kinder-Bespaßung und Weihnachtsmann ist gesorgt. Das in Palmas Stadtteil Son Espanyolet gelegene „spanische Dorf“ bietet den Veranstaltern eine schöne Kulisse und 11.000 Quadratmeter Platz. Wer sich noch für einen Stand bewerben will, kann dies per E-Mail unter mercadodenavidad2022@gmail.com tun.