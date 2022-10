Der Weihnachtsmarkt an der Mühle von Santa Ponça im Südwesten von Mallorca fällt in diesem Jahr aus. Das hat der deutsche Organisator Holger Becker beschlossen. Grund dafür ist, dass die Gemeinde Calvià den Mietpreis für das Grundstück an der Autobahnausfahrt verdoppeln wollte. Becker versuchte daraufhin, den Markt an einem anderen Ort zu organisieren. Das gelang in der Kürze der Zeit allerdings nicht.

Die Absage des Weihnachtsmarktes zieht weitere Konsequenzen nach sich: So findet der Kinderflohmarkt, der in den vergangenen Jahren stets begleitend abgehalten wurde, ebenso nicht statt wie die deutsche Handwerksmesse Living&Building, die auch auf diesem Gelände geplant war und nun in deutlich kleinerem Rahmen am Samstag (15.10.) in der Bodega Vino de la Isla in Algaida abgehalten wird.

Ärger über die Kommunikation mit dem Rathaus

Holger Becker ärgert sich nicht nur über die Absage an sich, sondern vor allem über die Art und Weise, wie das Rathaus von Calvià mit ihm kommuniziert hat - oder besser gesagt nicht kommuniziert hat. „Wenn sie uns dort nicht wollen, dann sollen sie es doch einfach sagen“, echauffiert sich Becker am Telefon. Er habe im Juni beim Rathaus den Platz reservieren lassen und nach dem Preis gefragt, nachdem er bereits im vergangenen Jahr eine Verdopplung der Mietkosten stemmen sollte. „Das konnte ich damals noch abwiegeln.“

In diesem Jahr sei er immer wieder vertröstet worden, stets habe es geheißen, die zuständigen Sachbearbeiter seien krank oder im Urlaub. „Erst im September wurde mir der neue Preis mitgeteilt.“ Dieser habe sich auf 28.000 Euro plus 12.000 Euro Kaution belaufen, statt wie bisher auf 14.000 Euro plus 6.000 Euro Kaution. Und das lohne sich beim besten Willen nicht, sagt Becker. Eine alternative Fläche in Inca habe er bereits in Aussicht gehabt. Dort sei es aber in der Kürze der Zeit allerdings nicht möglich, den Markt auf die Beine zu stellen. So müssen viele Insel-Residenten auf die Buden und viele Kinder auf die beeindruckende Modellbauwelt aus Lego verzichten, die Becker stets auf dem Gelände aufbaute.

Kinderflohmarkt sucht neuen Dachveranstalter

Der Kinderflohmarkt war bislang an den Weinachtsmarkt gekoppelt, wie Mit-Organisatorin Sonja Visscher der MZ berichtet. „Wir sind aus Versicherungs- und Lizenzgründen auf einen Dachveranstalter angewiesen“, sagt sie. Sie hofft nun, dass sich eine andere Organisation findet, unter deren Fittichen sie ihren Markt weiter austragen kann.

Die Gemeinde Calvià äußerte sich bislang nicht auf Nachfragen der MZ. Ob Holger Becker je wieder mit seinem Weihnachtsmarkt auf die Fläche an der Autobahnausfahrt zurückkehrt, hat er noch nicht entschieden. „Wenn die Miete im kommenden Jahr wieder genauso hoch sein soll, dann bin ich weg. Und dann komme ich auch nicht mehr wieder“, sagt Becker.