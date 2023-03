Hinter den Michelin-Sternen steckt der bekannte Reifenkonzern und sein gleichnamiger Restaurantführer, hinter den Repsol-Sonnen der nicht minder bekannte Erdölkonzern, der alleine in Spanien etwa 3.600 Tankstellen betreibt und ebenfalls einen Restaurantführer herausbringt. Auch wenn die Sterne bislang wichtiger genommen werden als die Sonnen, ist auch die solare Auszeichnung etwas ganz Besonderes für ein Restaurant. In diesem Jahr hat die Guía Repsol im Rahmen einer Gala in Alicante 101 neue Sonnen verliehen. Übrigens: zum ersten Mal in der Geschichte der Preisverleihungen sowohl von Michelin wie Repsol hat diesmal ein elfköpfiges weibliches Kochteam die Gala-Gäste bekocht.

Doch zurück zu den neu verliehenen Preisen: Es sind in ganz Spanien zwei Restaurants, die sich nun mit drei Sonnen, 18 Restaurants, die sich mit zwei Sonnen und 81 Restaurants, die sich mit einer neuen Sonne schmücken können. Insgesamt sind damit aktuell 713 Restaurants sonnenbestrahlt: 43 mit drei Sonnen, 16 mit zwei Sonnen und 506 mit einer Sonne. Darüber hinaus gibt der Guía Repsol auch Empfehlungen für weitere 1.269 Restaurants. Voro und Can Simoneta Auf Mallorca erhielt das Restaurant Voro im Cap Vermell Resort in Canyamel mit Álvaro Salazar Almansa als verantwortlichem Chefkoch, nun zwei Sonnen, die ab jetzt gemeinsam mit den zwei Michelin-Sternen leuchten können. Die Wiedereröffnung nach der Winterpause erfolgt am 17. März. Info: vororestaurant.com Neu mit einem Stern wurde das Restaurant Can Simoneta im gleichnamigen Landhotel, ebenfalls in Canyamel, bedacht. Hier kocht der Mexikaner David Moreno, den viele auch als Kandidaten für einen Michelin-Stern gehandelt hatten. Hier kann man schon ab 2. März Hotel und Restaurant wieder besuchen. Info: cansimoneta.com Auf Ibiza erhielten die Lokale Re Art und The View ebenfalls eine neue Sonne. Insgesamt strahlen nun 40 Sonnen über den Balearen – eins mit drei Sonnen (Maca de Castro in Port d'Alcúdia), neun mit zwei Sonnen (Sa Fortaleza, Bens d'Avall, Andreu Genestra, Dins, El Olivo und neu Voro, sowie drei auf Ibiza) und 30 mit einer Sonne, davon 11 auf Mallorca.