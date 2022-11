Am Dienstag (22.11.) werden in Toledo die Michelin-Sterne 2023 für Restaurants in Spanien und Portugal vergeben. Damit wird es auch für viele Lokale auf der Insel spannend. Aktuell sind folgende Restaurants auf Mallorca vom Gourmetführer ausgezeichnet:

Zwei Sterne Voro im Hotel Cap Vermell in Canyamel (seit 2022) Ein Stern Zaranda im Hotel Es Princep in Palma (seit 2022)

Es Fum im Hotel St. Regis Mardavall in Costa d'en Blanes ( seit 2011)

Maca de Castro in Alcúdia (seit 2012)

(seit 2012) Marc Fosh in Palma (seit 2014)

Andreu Genestra in Capdepera (seit 2015)

Adrián Quetglas in Palma (seit 2016)

Dins in Palma (seit 2021)

Bens d'Avall in Sóller (seit 2021) Grüner Stern Maca de Castro in Alcúdia (seit 2022)

Andreu Genestra in Capdepera (seit 2020) Ob in diesem Jahr neue Sterne hinzukommen? Moderiert wird die Vergabe der Auszeichnungen ab 19.30 Uhr von der Moderatorin Berta Collado. Das Event kann auf dem Youtube-Kanal von Michelin live verfolgt werden. Mitmachen Welche Lokale haben Ihrer Meinung nach einen Stern verdient? Schreiben Sie uns in den Kommentaren oder an red@mallorcazeitung.es