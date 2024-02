Olivenöl, Wein, Wurst und Co.: Hier gibt es Produkte, die garantiert von Mallorca sind

„Wo kaufe ich am besten mallorquinisches Olivenöl, Wein oder Wurst?“, ist eine der Fragen, die Verwandte oder Freunde, die auf der Insel zu Besuch sind, Residenten häufig stellen. Auch die Bewohner selbst fragen sich womöglich, wie sie die lokalen Winzer, Landwirte oder Erzeuger unterstützen können, indem sie gezielt ihre Produkte verzehren oder kaufen. Wurde dieser Käse oder dieses Öl tatsächlich auf Mallorca hergestellt? Welche Restaurants, Hotels und Bars verarbeiten die lokalen Leckereien in ihren Gerichten? In welchen Geschäften kann man sie kaufen?

130 Anlaufstellen in der Serra de Tramuntana

Zumindest für die Serra de Tramuntana gibt es seit Kurzem eine interaktive Karte und digitale Liste in PDF-Format mit über 130 Anlaufstellen. Die „Guia pràctica per al consum de producte local a la Serra de Tramuntana“, die bisher nur auf Katalanisch existiert, aber sich leicht erschließt, ist ein Gemeinschaftsprojekt der Vereinigung Tramuntana XXI und der Fundació Iniciatives del Mediterrani. Sie setzen sich für den Erhalt des Welterbes ein. Das Projekt ist auf einer eigenen Website zu finden: guiapractica.tramuntanaxxi.com.

Nutzer, die dort auf „Ir al mapa“ klicken, gelangen zu der besagten Google-Maps-Karte. Ob Hotel, Restaurant, Lokal, Geschäft oder direkter Erzeuger: Alle sind dort eingetragen. Zoomt man näher und klickt auf eines der Symbole, öffnet sich der entsprechende Eintrag zur Anlaufstelle. Wer mehr als deren Namen und Ort erfahren möchte, klickt auf „Mes informació“. In der detaillierteren Ansicht erfährt man dann unter anderem auch, welche Produkte es dort genau gibt und wie die Öffnungszeiten sind. Auch Telefonnummern wie auch E-Mail-Adressen oder Websites sind dort vermerkt.

Alternativ: 60-seitige PDF

Wer Listen übersichtlicher findet, kann sich von der Startseite auch das 60-seitige PDF mit den Anlaufstellen herunterladen („Descarrega la Guia (PDF)“). Darin sind die Anbieter nach Kategorie (Gastronomie, Geschäfte, Erzeuger) geordnet. 22 Olivenöl-Erzeuger führen zahlenmäßig die Liste an. Dahinter kommen 17 Weinbauern, zehn Erzeuger von Obst und Gemüse und neun von Fleisch- und Wurstwaren. Hersteller von Marmelade oder Honig sind mit jeweils fünf Anbietern vertreten. Daneben gibt es drei Firmen, die Bier und Destillate machen und jeweils zwei Mandel- und Milchprodukt-Bauern. Auch Anbieter von Keramik oder Seifen finden sich in der Liste.

Diese Kriterien müssen erfüllt werden

Zu Beginn sind in einer Einleitung die Kriterien aufgelistet, die alle Anbieter erfüllen müssen. „Die Produkte müssen entweder in der Tramuntana oder mit Rohstoffen von dort hergestellt worden sein. Restaurants und Hotels müssen mindestens ein Gericht mit den lokalen Produkten der Serra auf der Speisekarte haben“, stellt Joe Hoelles, Vorsitzender von Tramuntana XXI klar. Das geografische Gebiet definiere der Verein recht großzügig. „Auch wenn nicht jeder Ort im Gemeindegebiet Pollença tatsächlich in der Serra de Tramuntana liegt, schließen wir die ganze Gemeinde mit ein. Ebenso Dörfer am Fuße des Gebirges wie Lloseta oder Campanet, sagt der 40-Jährige beispielhaft.

Ausgedruckt gebe es den neuen Leitfaden auch an etlichen Sehenswürdigkeiten, etwa dem Kloster Lluc und Touristen-Informationen. Der Inselrat von Mallorca finanziert das Projekt mit. Joe Hoelles weist darauf hin, dass es sich nicht um eine geschlossene Karte oder Auflistung handelt. Vielmehr wolle man beides erweitern. Wer einen Anbieter kenne, der in der Liste fehlt, oder selbst einer ist, kann sich per E-Mail bei der Initiative melden.