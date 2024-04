Zum 21. Mal findet am Wochenende vom 27. und 28. April in Pollença auf Mallorca im Kloster Sant Domingo das große Weinfest statt, wie immer organisiert von der „Associació Vi Primitiu“ mit ihrem Präsidenten Josep Bibiloni, und mit Unterstützung des Rathauses der Stadt Pollença. Es ist – neben der Nit del Vi der Vereinigung Petits Cellers, die in diesem Jahr wahrscheinlich Mitte/Ende Mai in Palmas Kulturzentrum La Misericòrdia abgehalten wird – die größte, schönste und beste Gelegenheit, hiesige Weine kennenzulernen. Etwa 3.000 bis 4.000 Besucher sind jährlich dabei. „Angefangen haben wir von der Associació zunächst im kleineren Kreis, nach und nach kamen immer mehr Besucher hinzu“, erinnert sich Bibiloni. „Von unserer Vereinigung helfen an den Festtagen etwa 40 Personen ehrenamtlich bei der Veranstaltung.“ Insgesamt hat die Associació Vi Primitiu etwa 450 Mitglieder.

Diesmal werden 38 mallorquinische Bodegas im Kloster-Innenhof vertreten sein. Hinzu kommt – mittlerweile ebenfalls eine Tradition – ein Gemeinschaftsstand mit 18 verschiedenen Bodegas aus der D.O. Montsant (Falset-Priorat). Im Gegenzug sind die mallorquinischen Winzer auch auf dem Weinfest in Falset vertreten. Insgesamt können in Pollença rund 240 Weine verkostet werden. „Für die Winzer ist es eine gute Gelegenheit, um in Kontakt mit den potenziellen Käufern zu treten, zumal auch die Chance auf ein gutes Geschäft besteht. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Besucher anschließend 10.000 Flaschen eines Weinguts bestellte“, sagt Bibiloni.

Gegenseitiges Kennenlernen

Hinzu kommen spezielle, 30- bis 45-minütige Weinpräsentationen der Winzer, die in einem Zelt vor dem Kloster stattfinden. Dabei sind bei diesen kostenlosen Events die Bodegas Can Axartell, Can Vidalet, Can Xanet, Castell Miquel, Conde de Suyrot, Olorón, Ses Rotes, Ses Talaioles, Son Bordils, Son Prim, Son Puig, Vi Rei und die D.O. Montsant. „Die Möglichkeit unserer Besucher, die Weine durch die Erklärungen der Winzer kennenzulernen, wird durch diese Präsentationen noch verstärkt“, meint Josep Bibiloni.

Die an der fira teilnehmenden Bodegas von Mallorca sind: Àngel, Binigrau, Blanca Terra, Butxet, Can Axartell, Can Coleto, Can Feliu, Can Majoral, Can Vidal, Can Xanet, Canyelles i Batle, Castell Miguel, Conde de Suyrot, Dalt Turó, Es Fangar, Es Verger, José L. Ferrer, Karretània, Macià Batle, Mesquida Mora, Miquel Oliver, Mortitx, Olorón, Pere Seda, Sebastià Pastor, Ses Rotes, Ses Talaioles, Son Bordils, Son Campaner, Son Juliana, Son Prim, Son Puig, Son Ramon, Son Vic de Superna, Taujana, Tianna Negre, Vidal Serra und Vi Rei.

Das diesjährige Plakat stammt von Joan Cerdà, der mit seinem Entwurf einen Wettbewerb gewonnen hat. Der Eintritt beträgt 15 Euro, davon werden 5 Euro auf einen Weinkauf angerechnet. Apropos: Die Haltestelle des Bus 301 aus Palma (Stopp auch in Inca) liegt direkt ums Eck – vielleicht für manche Besucher eine Alternative.