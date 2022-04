Der Fernsehsender RTL wagt sich in einem Live-Event am kommenden Mittwoch (13.4.) an die Aufführung der Passions-Geschichte. Die Erzählung über den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus soll als "moderne und ungewöhnliche Darstellung" ab 20.15 Uhr live vom Burgplatz in Essen über die Bildschirme flackern, wie der Sender mitteilte. Zwei Jahre musste dieses Event pandemiebedingt verschoben werden. Mit dabei sind auch zwei auf Mallorca bestens bekannte Schauspieler.

Henning Baum als Pontius Pilatus So wird Henning Baum, der vergangenen Freitag noch im Cine Ciutat in Palma die Premiere seines RTL-Sechsteilers "König von Palma" feierte, in die Rolle des Pontius Pilatus schlüpfen. Er war es, der laut Neuem Testament als Stadthalter des römischen Kaisers, Jesus Christus zum Tode verurteilt hat. Auch Mallorca-Resident Martin Semmelrogge wird dabei sein - als römischer Häftling Barabbas. Nach der biblischen Erzählung ließ Pontius Pilatus kurz vor dem Passahfest jedes Jahr einen Gefangenen frei. Er richtete sich ans Volk und fragte: „Wollt ihr, dass ich euch Jesus freilasse? Jesus, den König der Juden? Oder soll ich euch lieber Barabbas freigeben, den Mörder?" Das Volk forderte die Freilassung von Barabbas und besiegelte damit das Schicksal von Jesus. Noch mehr prominente Unterstützung Thomas Gottschalk wird an diesem Abend in Essen als Erzähler durch die Passionsgeschichte führen. Schauspieler Mark Keller schlüpft in die Rolle des Judas, Sängerin Ella Endlich gibt die Mutter Maria. Untern den Jüngern finden sich ebenfalls prominente Namen wie Samuel Koch, Stefan Mross oder Mareile Höppner. Ergänzt wird das Ensemble durch zahlreiche Cameo-Auftritte unter anderem von Rainer Calmund, Katy Karrenbauer und Nelson Müller. Jesus Christus wird vom ersten DSDS-Sieger Alexander Klaws dargestellt.