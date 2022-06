RTL2 wiederholt aktuell die fünfte Staffel der Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Darin geht es unter anderem darum, dass Daniela Katzenberger nach der Schwangerschaft nicht mehr zufrieden mit ihrem Körper ist. Also überlegt sie, sich die Brüste operieren zu lassen.

Folge 3 ("Danielas Schritt zum neuen Selbstwertgefühl") läuft am Mittwoch, den 8. Juni, um 22.15 Uhr auf RTL2. In der Programmbeschreibung heißt es: "Auch nach dem Beratungsgespräch in einer Schönheitsklinik in Deutschland zur Bruststraffung ist sich Daniela nicht sicher. Wieder zurück auf Mallorca grübelt sie tagtäglich darüber nach, ob sie sich noch mal unters Messer legen soll. Soll sie sich die Brüste für mehr Selbstwertgefühl operieren lassen? Oder soll sie lieber kein Risiko eingehen, dafür aber weiter mit dem Leidensdruck leben? Ein Strandspaziergang mit Lucas soll Klarheit bringen. In trauter Zweisamkeit bespricht Daniela am Meer mit ihrem Ehemann, wie sie jetzt weiter vorgehen soll."

Daniela Katzenberger geht Unterwäsche shoppen

Folge 4 ("Neue Brüste - Neues Glück!?") läuft am Mittwoch, den 8. Juni, um 23.15 Uhr auf RTL2. In der Programmbeschreibung heißt es: "Einige Tage nach der Brust-Operation: Daniela ist immer noch in Deutschland und erholt sich in ihrem Hotelzimmer. Die letzten Tage waren der Horror, die Schmerzen sind kaum zu ertragen. Und dann war sie auch noch die ganze Zeit allein. Lucas und Töchterchen Sophia sind bereits wieder zu Hause auf Mallorca, da die Kleine in die Schule muss. Und auch Mama Iris ist beruflich eingebunden. Gut, dass wenigstens Schwester Jennifer auf einen Genesungsbesuch vorbeischaut. Jedoch kann Dani es kaum erwarten, wieder zurück nach Mallorca zu reisen. Davor steht die große Abschlussuntersuchung bevor. Diese entscheidet, ob sie wie geplant ihren Flug antreten darf oder nicht. Der Chefarzt der Schönheitsklinik ist mit dem Heilungsverlauf sehr zufrieden und gibt grünes Licht.

Auf Mallorca erholt sich die 34-jährige Mutter erst mal von der Operation, bevor die nächsten Aktionen anstehen. Vor einigen Wochen haben Daniela und Lucas ein Hochbett für Sophia gekauft. Das Mädchen soll aus dem elterlichen Ehebett raus und in ihr eigenes gebracht werden. Endlich ist der Termin der Lieferung da. Zwei Möbelbauer werkeln und bauen Sophias neuen Prinzessinnenbettentraum auf. Wird die 5-Jährige ihr Vorhaben meistern oder doch wieder bei Papa ins Bett krabbeln?

Auch Daniela braucht was fürs Bett. Neue Unterwäsche soll her. Schließlich brauchen die neuen Brüste eine angemessene und vor allem sexy Verpackung. Gleichzeitig soll somit mehr Leidenschaft in das zurückeroberte Ehebett gebracht werden. Lucas kennt Daniela gar nicht mehr in verführerischer Spitze, sondern nur in ausgeleierter Sportunterwäsche. Also auf zum Unterwäscheshopping!"