Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich eine Traumfinca in Santa Ponça auf Mallorca gekauft Bereits seit vielen Jahren reist Fußballtrainer Jürgen Klopp in den Sommermonaten auf die Insel. Nun hat er sich ein schickes Häuschen in Santa Ponça gesichert. Die MZ kennt die Details zum neuen Kloppo-Haus.