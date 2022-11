Der Druck, in den sozialen Medien ständig Content zu liefern, kann selbst einem hartgesottenen Influencer irgendwann zu viel werden. Nun scheint es Mallorca-Residentin Daniela Katzenberger erwischt zu haben. Die prominente Auswanderin postete am Mittwochmorgen (9.11.) auf Instagram ein Selfie im Autospiegel.

Zu den Klängen des Liedes "Mir ist so langweilig"von Joely und Oliver schreibt die TV-Blondine aus Santa Ponça: "Ich weiß gar nicht mehr, was ich posten soll, ehrlich gesagt. Irgendwie ist alles schon 1.000 Mal da gewesen und langweilig. Ich mach mal eine kreative Pause."

Zurück nach Deutschland?

Ohnehin scheint die "Katze" einen Wunsch nach Veränderung zu verspüren. So wurde im Juni bekannt, dass sie darüber nachdenkt, nach Deutschland zurückzukehren. Ihr Gatte Lucas Cordalis schien in der Sendung "Familienglück auf Mallorca" zunächst nicht so begeistert von dieser Idee.

Zwischen den beiden scheint aber alles soweit in Ordnung zu sein. Erst am Sonntag postete der Sohn von Schlagersänger Costa Cordalis ein Bild mit seiner Angetrauten auf Instagram und schrieb dazu: "Der Tag geht, die Liebe bleibt".

Abzuwarten bleibt derweil, wie lange Daniela Katzenberger ihre selbstauferlegte Instagram-Abstinenz durchhält.