Nun also ein Podcast. Nachdem sich die beiden Mallorca-Auswanderer Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in unzähligen TV-Formaten präsentiert haben, gibt es das Paar nun auch einfach mal zum Hören.

Am kommenden Dienstag (17.5.) soll die erste Folge des Podcasts "Katze & Cordalis" veröffentlicht werden. Darin plaudern die beiden Medienberichten zufolge über ihr Privatleben, ihre Wünsche und ihre Gefühle. Themen wie Schönheitsideale und Elterndasein sollen ebenso zur Sprache kommen wie Heimatgefühle und geheime Sehnsüchte. Die erste Staffel soll zwölf Folgen umfassen, die jeweils rund 40 Minuten dauern. Die Episoden werden im Wochenrhythmus veröffentlicht.

Auch Familienmitglieder werden dabei sein

"Wir sind es gewohnt, Interviews zu geben oder Gäste in TV-Shows zu sein", zitiert RTL-News Daniela Katzenberger. "Wenn man aber vermeintlich ganz alleine ist, sich mit dem Partner unterhält, kommen ganz andere Sachen ins Gespräch." Damit das ganze nicht so ausufert und sich die "Katze" zusammenreißen kann, werden zwischendurch auch andere Mitglieder der Familie - etwa die Mutter Katzenbergers, Iris Klein? - und Freunde zu den Aufnahmen eingeladen.

Auch die Themen der ersten Folgen stehen fest: In der ersten Episode sprechen die beiden über das Leben im Rampenlicht. In der Folge darauf diskutieren Katzenberger und Cordalis über Schönheits-OPs. In der Woche danach soll es um ihre Streitkultur gehen. Die Themen der späteren Folgen sind noch nicht bekannt.

Seit 2016 verheiratet

Lucas Cordalis ist seit 2016 mit Daniela Katzenberger verheiratet. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Sophia, die 2015 geboren wurde. Der Sohn von Schlagersänger Costa Cordalis war zuletzt in der Rolle seines Vaters in der RTL-Serie "Der König von Palma" zu sehen. Im Januar war er für das "Dschungelcamp" gebucht, eine Corona-Infektion machte aber die Teilnahme kurzfristig unmöglich. /pss

