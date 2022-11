Schlagersängerin Isi Glück, die mit bürgerlichem Namen Isabel Gülck heißt, wird bei der „TV Total Wok-WM“ im Vierer-Wok mit drei Ballermann-Kollegen für Mallorca antreten. Die einstige Miss Germany kennt man hierzulande auch als Gesicht des Megaparks. Isi Glück ist zudem mit dem Direktor des Partytempels, Carlos Lucio, verheiratet. Darüber hinaus sieht man die Blondine auch im Fernsehen ab und an, etwa beim Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“ oder im Juli 2022 bei „Das perfekte Promi Dinner“ (beides Vox).

Wie haben Sie reagiert, als Sie die Anfrage für die Sendung bekommen haben?

Ich habe mich sehr gefreut. Mein sportlicher Ehrgeiz ist hoch. Noch dazu ist die „Wok-WM“ ein Format, das ich früher selbst immer geschaut habe. Bei der Revival-Sendung dabei sein zu können, ist eine geile Erfahrung.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Den Moment, den ich vor Augen habe, ist der, in dem wir mit unserer Siegestrophäe in die After-Show hineinspazieren.

Sind Sie sehr sportlich? Was könnte für Sie denn zur Herausforderung werden?

Ich bin sportlich, ja, habe auch wenig Angst, aber ich bin manchmal etwas trottelig. Ich bin auch nicht die beste Snowboarderin oder Skifahrerin.

Sind Sie mit Ihren „Wok“-Partnern privat oder am Ballermann auch ein gutes Team oder wurden Sie eher zufällig zusammengewürfelt?

Wir wurden zufällig zusammengewürfelt, aber ich denke, dass wir ein ganz lustiges Team sein werden. Wir haben einen Tag vorher auch noch etwas Zeit, um uns ein bisschen einzugrooven und vielleicht ein Bierchen zusammen zu trinken – nach dem Training natürlich. Ich glaube, die Konstellation ist cool. Natürlich hoffe ich, dass die anderen auch den Ehrgeiz und Anspruch haben zu gewinnen und den Titel „Wok-Weltmeister“ nach Mallorca zu holen.

An welcher Stelle werden Sie sitzen?

Das werden wir erst einen Tag vorher, an unserem Trainingstag, herausfinden, vermute ich. Ich glaube – wenn ich es richtig beobachtet habe – dass der schwerste Mensch immer vorne sitzen sollte, und die leichteste Person ganz hinten. Letztere wäre wohl ich. Vielleicht kommt es aber auch anders, als ich es mir gerade vorstelle.

Was ist Ihre Aufgabe?

Meine Aufgabe wird sein, erst einmal gut zuzuhören, wie das alles funktioniert, und versuchen, dem Trainer Folge zu leisten. Er kann uns hoffentlich den ein oder anderen Tipp geben. Dann wird sich herauskristallisieren, was für eine Aufgabe ich habe, ob ich vorne lenken oder hinten anschieben muss, oder ob ich einfach meine Augen zumache und hoffe, dass es schnell vorbeigeht. All das sehe ich dann, wenn ich das erste Mal im Eiskanal sitze.

Wie und wo trainieren Sie?

Das Ganze findet in Winterberg statt. Da ist die Eisbahn, auf der auch trainiert wird. Einen Tag vor der Live-Ausstrahlung ist Anreise. Wir sind alle dort in einem Hotel untergebracht.

Haben Sie keinen Bammel davor, in einem Wok den Eiskanal hinunterzudüsen?

Ich hätte noch mehr, wenn ich in einem Einzel-Wok fahren müsste. Dadurch, dass wir aber zu viert sind, haben wir ein bisschen mehr Stabilität, sind zudem ein bisschen langsamer als in einem Einzel-Wok, glaube ich. Ein bisschen Respekt habe ich trotzdem, Angst aber nicht. Ich bin ein Adrenalin-Junkie und mag solche Sachen ganz gerne. Daher hoffe ich, dass wir so schnell wie möglich hinunterdüsen können.

Gewicht ist ein Vorteil, Sie sind nun aber alle keine Moppelchen ...

Wir sind keine Moppelchen, aber wir haben unsere Muskelmaschine Markus Becker. Er wird uns Vorteile verschaffen, da er von uns allen das stattlichste Gewicht haben müsste. Ihn können wir sehr gut taktisch einsetzen.

Werden die Gewichtsunterschiede ausgeglichen?

Ob wir sie ausgleichen müssen oder sie sogar zu unserem Vorteil nutzen können, wird sich erst noch herausstellen.

Wie professionell ist mittlerweile der „Sport“?

Es klingt immer noch so witzig – die „Wok-WM“ –, aber es ist tatsächlich ein sehr professioneller Sport geworden. Viele Profis versuchen mittlerweile, das Maximum aus sich herauszuholen. Da ist ein echter Wettkampfgedanke dabei. Es läuft nicht nur nach dem Motto „Ach, wir fahren mal eben mit einer Bratpfanne irgendwo einen Berg hinunter“, sondern es ist professionell aufgezogen.

Die Pressesprecher wollten uns im Vorfeld keine Auskunft geben, ob Stefan Raab teilnehmen wird: Hoffen Sie darauf, dass er dabei sein wird?

Ich würde es mir sehr wünschen. Zu ihm habe ich eine besondere Geschichte. Als ich 14 war, haben meine Eltern mir und meinem Bruder zu Weihnachten Karten für die „TV Total“-Show geschenkt. Dafür sind wir extra von Hamburg nach Köln gefahren. Als wir ins Studio wollten, wurde ich gefragt, wie alt ich sei. Ich glaube, Zutritt war erst ab 16 oder sogar 18 Jahren. Mein Bruder war alt genug. Ich leider nicht. Da ich nicht hineingelassen wurde, bin ich mit meiner Mutter ins Kino gefahren. Ich habe so geheult, weil ich unbedingt Stefan Raab sehen wollte. Als die Show zu Ende war, hat die Produktion gesagt, „Jetzt darf sie noch einmal ins Studio“. Ich durfte kurz durchlaufen. Und dann 2012, als ich Miss Germany wurde, war ich einen Tag nach der Wahl bei Stefan Raab zu Gast in der Show vorne auf dem Sofa. Von „Die Kleine kommt hier nicht rein“ zu „vorne auf der Bühne neben Stefan Raab sitzen und ein Interview machen“. Ich hoffe, dass ich ihn bei der „Wok-WM“ wiedersehen kann.

Wok-WM feiert Comeback mit Mallorca-Team und -Promis

Nach sieben Jahren Pause strahlt ProSieben am Samstag (12.11.) um 20.15 Uhr wieder die vom ehemaligen „TV Total“-Moderator Stefan Raab 2003 erfundene „Wok-WM“ aus. Bei dem kuriosen Rennen auf den asiatischen Kochtöpfen nachempfundenen Bobs gehen im Vierer-Wok für Mallorca - zusammen mit Isi Glück - Lorenz Büffel, Markus Becker und Jürgen Milski an den Start. Ex-„Bachelor“ und Mallorca-Resident Paul Janke startet im Einser-Wok. Schlagersänger und Katzenberger-Gatte Lucas Cordalis nimmt für Griechenland teil. Das Live-Event findet in Winterberg im Hochsauerland statt.