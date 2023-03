Vox zeigt am Montag (6.3.) um 22.20 Uhr die Folge "Hochzeiten im Ausland", die im Januar 2020 zum ersten Mal im Fernsehen lief. Darin ist die Hochzeit von Megapark-Chef Carlos Lucio und der Ballermann-Sängerin Isi Glück zu sehen.

Hochzeiten im Ausland sind im Trend. Zwei Frauen haben daraus einen Job gemacht. Sieglinde verheiratet Paare in Las Vegas. Gabi organisiert Traumhochzeiten am Strand. Ballermann-Sängerin Isi Glück dagegen verzichtet auf eine Hochzeitsplanerin und hat beschlossen, ihre Hochzeit auf Mallorca selbst zu planen. Die richtige Entscheidung?

Glück und Lucio müssen nicht verreisen, um vor einer Traumkulisse zu heiraten. Sie müssen einfach nur vor die Tür gehen. Das deutsch-spanische Paar lebt auf Mallorca und will sich in nicht mal acht Wochen auf der Insel das Ja-Wort geben. Das Problem: Weder die 28-Jährige noch ihr Verlobter haben so richtig viel Zeit. Carlos ist Direktor vom Megapark, Isi Ballermann-Sängerin, die mehrmals die Woche auf der Bühne steht. Die Auswanderin will dennoch ihre Hochzeit selbst organisieren.

Auch Nicht-Mallorca-Auswanderer hat das Team von Vox für die Folge begleitet:

Heiratsstadt Las Vegas

Es gibt keine andere Stadt auf der Welt, in der heiraten so schnell und unkompliziert geht wie in Las Vegas. Das Hochzeitsbusiness boomt in der Glitzerstadt. Siglinde Jähnig betreibt in Vegas eine Wedding-Agentur. Jetzt will sich ein deutsches Paar von Siglinde vor kolossaler Kulisse im Grand Canyon trauen lassen. Es soll die Krönung ihrer Liebe sein. Wird sie das auch?

Traumhochzeit auf Sardinien

Seit 16 Jahren ist auch Gabi Günter im Einsatz der Liebe unterwegs. Ihr Spezialgebiet: Traumhochzeiten am Strand. Schon über 2000 Paare hat die Hochzeitsplanerin unter die Haube gebracht. Auf Sardinien muss Gabi an einem Wochenende gleich zwei Hochzeiten am Strand organisieren. Susan und Volker wollen zu zweit und ganz romantisch am Strand heiraten.

Melanie und Heiko kommen mit großer Hochzeitsgesellschaft auf die italienische Insel geflogen. Die Erwartungen beider Brautpaare an den schönsten Tag in ihrem Leben sind hoch - kann Gabi sie erfüllen? Und dann steht die Weddingplanerin vor dem wohl wichtigsten Termin in ihrer Karriere: der Hochzeit ihres Sohnes in Schottland. /mwp