Lucas Cordalis probiert es ein weiteres Mal im Dschungel, nachdem der letzte Versuch scheiterte. „Der Stachel sitzt tief, wenn ich ehrlich bin. Ich bin extra nach Südafrika geflogen und konnte nicht das machen, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin ehrgeizig und habe ja auch eine Familienehre zu verteidigen“, erzählte Lucas Cordalis im MZ-Interview Anfang 2022. Damals war er gerade wieder in seine Wahlheimat Mallorca zurückgekehrt, nachdem er wegen eines positiven Corona-Tests nicht am „Dschungelcamp“ teilnehmen durfte.

2004 hatte sein mittlerweile verstorbener Vater, Costa Cordalis, bei dem Reality-Format, das offiziell „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ heißt, gewonnen. Nach wochenlangen Spekulationen, in deren Zusammenhang Lucas Cordalis als sicherer Kandidat gehandelt wurde, bestätigte RTL bei der Bekanntgabe der Teilnehmer die des Sängers.

Von Mallorca in den Dschungel

Am Montag (2.1.) verabschiedete er sich dann am Flughafen in Palma von Ehefrau Daniela Katzenberger und Tochter Sophia. Als Hintergrundmusik in dem Video, das der Sänger in dem sozialen Netzwerk Instagram veröffentlichte, ertönte „Time to say goodbye“. Zwei Tage später meldete er sich dann mit einem Foto aus Australien zurück. Auch Schwiegervater Peter Klein, der als moralische Unterstützung dabei ist, grinst darauf in die Kamera. Bevor Cordalis am 13. Januar um 21.30 Uhr im australischen Dschungel zu sehen sein wird, hatte Katzenberger aber noch eine Bitte: Ihr Gewicht zu verraten und nackt zu duschen, ist tabu, schrieb sie in einem Brief an ihn, den die „Bild am Sonntag“ veröffentlicht hat.

Wo ist Martin Semmelrogge?

Auch auf einen anderen Mallorca-Liebhaber hätten eigentlich Würmer, Tarnanzug und im Zweifel nur Reis und Bohnen gewartet: Martin Semmelrogge. Doch wie der „Bild“-Zeitung zuerst auffiel, hat der Schauspieler seine geplante Reise von Frankfurt nach Australien am Montag (2.1.) nicht angetreten. Da Semmelrogge mehrmals vorbestraft ist, munkelte man schnell, dass ihm die Einreise verwehrt worden wäre. „Die spätere Anreise hat produktionstechnische Gründe“, erklärte der Sender auf Nachfrage. Nachdem es am Mittwoch (4.1.) von Semmelrogge immer noch keine Spur gab, mutmaßte „Bild“, dass er durch Melody Haase, Model der Nackt-Plattform Only Fans und Ex-DSDS-Teilnehmerin, ersetzt wird.