Nachdem Mallorca-Resident und Mann von Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis, sich unmittelbar vor Beginn der RTL-Show "Dschungelcamp" mit dem Coronavirus infiziert hatte, steht nun fest: Er wird nicht nachrücken und verliert damit seinen Platz bei der 15. Staffel des Formats mit dem offiziellen Titel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Das haben die Moderatoren der Show, Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, direkt zu Beginn der dritten Folge des Formats am Sonntag (23.1.) bekannt gegeben. "Lucas Cordalis wird nicht mehr nachrücken. Das Risiko ist einfach zu groß", teilte Zietlow den Zuschauern in der Ankündigung mit.

Wie der Sender damals bekannt gab, wurde der Sänger bei der Einreise nach Südafrika am Dienstag (18.1.) positiv auf das Virus getestet. Deswegen durfte die Show ab Freitag (21.1.) nicht zusammen mit den anderen Kandidaten beginnen, sondern musste sich isolieren. Ob der 54-jährige Mallorca-Resident zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp nachziehen können wird, war bis dato unklar.

Trotz der Infektion gehe es Cordalis gut, er habe keine Symptome, so der Sender.

Durch den Wegfall von Cordalis kämpfen in diesem Jahr nur elf Teilnehmer um die Dschungelkrone. Coronabedingt findet die Show in diesem Jahr in Südafrika und nicht wie früher in Australien statt. Das große Finale ist am 5. Februar auf den Bildschirmen zu sehen.

Alles Fans von Lucas Cordalis können sich trotzdem freuen, ihn bald auf dem Bildschirm zu sehen: Er wird ab dem 24. Februar als Schauspieler bei der auf Mallorca gedrehten sechsteiligen Serie "Der König von Palma" dabei sein. Darin spielt der Sänger seinen mittlerweile verstorbenen Vater, Costa Cordalis.