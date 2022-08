Noch ist es einige Monate hin, bis die nächste Staffel der TV-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" beginnt. Doch schon jetzt brodelt es in der Gerüchteküche, welche Promis (und solche, die es werden wollen) im kommenden Jahr beim Dschungelcamp dabei sind.

Die "Bild" hat nun eine Liste an möglichen Kandidaten veröffentlicht. Und, siehe da, es sind natürlich auch wieder Namen dabei, die sich häufiger auf der Insel tummeln.

Lucas Cordalis: Fortführung der Familientradition

Zum einen ist da Lucas Cordalis. Der Sohn von Schlagersänger Costa und Gatte von TV-Star Daniela Katzenberger sollte schon bei der vergangenen Ausgabe teilnehmen. Eine Corona-Infektion kurz vor Drehbeginn machte eine Teilnahme aber unmöglich. Nun soll er es doch noch mal versuchen und eine Familientradition fortsetzen. Sein Vater war 2004 der erste Dschungelkönig, seine Schwägerin Jenny Frankhauser holte 2018 den Titel. Schwiegermutter Iris Klein landete 2013 auf dem siebten Platz.

Andrej Mangold: Neue Chance nach Aus an der Playa

Der andere Name, um den gemunkelt wird, ist Andrej Mangold. Der ehemalige Basketballprofi und Teilnehmer der TV-Sendung "Der Bachelor" hat in diesem Sommer auf der Insel für Schlagzeilen gesorgt. Ende Mai eröffnete er gemeinsam mit Geschäftspartnern die Diskothek "Hello The Club" an der Playa de Palma. Der Edel-Club sollte internationale Star-DJs an den Urlaubsort bringen. Keine vier Monate später stieg Mangold aus "persönlichen Grunden" wieder aus dem Projekt aus. Im Herbst nimmt er an der Reality-TV-Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" teil.

Mallorca-Kandidaten mit Erfolg

Kandidaten mit Mallorca-Bezug haben in den vergangenen Jahren in der Sendung durchaus Erfolg gehabt. Neben Costa Cordalis gewannen unter anderem Schauspieler Peer Kusmagk (2011), Ballermann-Sängerin und Wurstbudenbesitzerin Melanie Müller (2014), Peguera-Sänger Menderes Bagci (2016) und Megapark-Stripper Marc Terenzi (2017) das Ekel-Format.

Das Dschungelcamp hatte in diesem Jahr in Südafrika stattgefunden. In der kommenden Ausgabe soll es wieder traditionell nach Australien gehen. Eine Neuerung gibt es aber: Nach dem Rücktritt von Daniel Hartwich wird TV-Moderator Jan Köppen neben Sonja Zietlow durch die Sendung führen. /pss