Wahre Fans des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland" schauen sich sicherlich auch gerne Folgen der beliebten Sendung an, die sie schon gesehen haben, ob im Fernsehen oder in der RTL+-App. Am Montag (13.3.) um 22.20 Uhr zeigt der Sender unter dem Titel "Hochzeit unter Palmen" eine Wiederholungsfolge, in der auch Mallorca-Auswanderin und Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier zu sehen ist. Sie wurde am 17. Januar 2022 zum ersten Mal ausgestrahlt.

Der "große" Tag von Petra Liegmann und Dirk Lannatewitz, die sich in der Folge auf der Insel das Ja-Wort geben, findet damit gleich zweimal statt. Auf Mallorca droht die Hochzeit ins Wasser zu fallen, liest man in der Programmbeschreibung. Das wäre nicht nur ein Alptraum für Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier, die sich noch genau an die beiden erinnert, wie sie der MZ erzählt.

"Eine wahre Zitterpartie"

"Die Hochzeit war im September 2021, einem wunderschönen September. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Leider sind just am Hochzeitstag der beiden ganz üble Unwetter auf Mallorca aufgezogen. Es war eine wahre Zitterpartie", erinnert sich die Hochzeits-Planerin. Die beiden hätten ihr sehr leidgetan. "Vor allem Petra. Sie hat es nicht so gezeigt, aber sie war schon sehr traurig."

Im engsten Kreis der Familie

Der einzige Trost: Die beiden haben ganz klein, im allerengsten Kreis der Familie geheiratet. Es waren nur sieben Personen: sie, samt ihrer Kinder mit Partnern und Baby." Als Plan B hätte die Zeremonie auf der überdachten Terrasse stattgefunden, das Essen im Inneren der Finca. Davon, ob das Wetter gehalten hat, sollen sich Zuschauer selbst überzeugen.

Für Claudia Runggaldier sei es auch wetterunabhängig eine turbulente Zeit gewesen. "Es war die erste Saison für mich nach Corona. Ich war ganz alleine, ohne Team", so die Auswanderin.

Weitere Protagonisten der Sendung

Den schönsten Tag im Leben unter Palmen zu feiern, war nicht nur der Traum von Petra Liegmann und Dirk Lannatewitz, die Claudia Runggaldier engagiert hatten. Auch drei andere Hochzeitsplanerinnen haben daraus einen Job gemacht und sind in der Wiederholungsfolge zu sehen. "In der Türkei organisiert Gabi die Trauung von Nadin und Riccardo. Auf Kreta erwarten Andra und Or vom Weddingplaner-Duo Annika und Carolin Höchstleistung."

Dafür ist Claudia Runggaldier auf Mallorca bekannt

Claudia Runggaldier lebt seit 2012 auf Mallorca, mittlerweile mit ihren beiden Kinden. Die Familie hatte zuvor einige Jahre lang in Kalifornien gelebt. Auf Mallorca organisiert Runggaldier hauptsächlich Hochzeiten, aber auch Kommunionsfeiern, Geburtstage oder Taufen und betreibt ein Geschäft für Deko-Artikel.

Auch die Hochzeit der TV-Auswanderer Lisha und Lou Savage hatte Runggaldier organisiert und die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" durften "dabeisein". Das Auswanderer-Paar hatte am 15. Oktober in einem Beach-Club in Arenal geheiratet. Für Caro und Andreas Robens hatte die 46-Jährige anlässlich ihres 10. Hochzeitstages ebenfalls eine große Feier organisiert. Zuletzt war sie am 17. Februar in dem Format zu sehen. Darin half sie Auswanderer Sascha Winkels, seinen Liebesschwur vor traumhafter Kulisse an seine Partnerin Deniz Gülpen vorzubereiten. Darüber hinaus ist die Auswanderin für ihre aufwändigen Halloween-Partys bekannt. Ihr Haus in Bahía Grande dekoriert sie anlässlich des Tages schon seit Jahren aufwändig um. Zuletzt schauten mehrere Hundert Menschen bei ihr vorbei.