Am Freitag (7.6.) ist die neue Serie "Becoming Karl Lagerfeld" bei Disney + gestartet. Daniel Brühl spielt darin den deutschen Modezar in den 70er-Jahren, in denen er versuchte, sich in Paris einen Namen zu machen. Der deutsch-katalanische Schauspieler war Anfang der Woche in der populären Nachmittagssendung "El Hormiguero" im spanischen Fernsehen zu Gast. Dort erzählte er unter anderem, dass er beim Casting ein wenig überzogen hatte, als es darum ging, wie es um seine Französischkenntnisse steht. "Bei der ersten Lesung des Drehbuchs ist ihnen dann aufgefallen, dass ich ein Hochstapler bin – genau wie Karl Lagerfeld", erzählte er lachend.

Französisch lernen in hochhackigen Schuhen Also hieß es: Französisch lernen. Schwierig sei vor allem gewesen, die Sprechweise von Karl Lagerfeld zu imitieren. "Der hat immer so schnell geredet", sagte Brühl. "Deshalb bin ich wohl heiser", erklärt der 45-Jährige das Krächzen in seiner Stimme. Eine exklusive Darbietung, wie er sich auf seine Rolle vorbereitete, bekamen "zwei Schafe und ein Esel von meinem Nachbarn auf Mallorca. Ich zog hochhackige Schuhe an und begann, mit mir selbst auf Französisch zu sprechen" Die Schafe hätten ihn ununterbrochen angeschaut. "Diesen Blick vergisst man nicht", antwortet Moderator Pablo Motos. Bereits im MZ-Interview vergangenes Jahr im Rahmen des Evolution Mallorca International Film Festivals hatte Brühl über die Herausforderung gesprochen, dass in der Serie soviel Französisch gesprochen wird. "In 80 Prozent der Zeit spreche ich da Französisch. Das habe ich mir ein wenig im Norden Mallorcas abgeschaut, wo die Sprache viel gesprochen wird." In dem Gespräch erzählte er auch, dass er seit Jahren immer wieder auf die Insel kommt. Die sechsteilige Serie basiert auf der Lagerfeld-Biografie von Raphaëlle Bacqué. Im Mittelpunkt stehen unter anderem seine Beziehung zu seinem Lebens- und Geschäftsparter Pierre Bergé sowie seine Rivalität mit Yves Saint-Laurent. /pss