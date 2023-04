Ein hochrangiger NS-Täter hat in den 60er-Jahren dazu beigetragen, die Begeisterung der Deutschen für Mallorca zu entfachen. Der promovierte Jurist und SS-Sturmbannführer Ernst Chlan arbeitete von Anfang der 60er-Jahre bis 1971 zunächst für Scharnow-Reisen und dann für deren Nachfolger Tui als Chefreiseleiter auf Mallorca. Das zeigen Recherchen einer deutschen Professorin und der Mallorca Zeitung.

Urlauberinnen, Mitarbeiterinnen und Kollegen Chlans erinnern sich gegenüber der Mallorca Zeitung an einen "charmant", "kenntnisreich" und "seriös" auftretenden Österreicher, der aber zugleich darauf achtete, die Distanz zu wahren, sich ungerne fotografieren ließ und "in seinen Gedankengängen nicht mehr ganz zeitgemäß" war. Ein Artikel in "Die Zeit" kürte 1965 den "vielbeliebten, vielgereisten freundlichen Herrn" zu einem der "neuen Könige der Insel".

Eine deutsche Professorin enttarnte den Sturmbannführer

Im Dritten Reich brachte Chlan es zum Sturmbannführer der SS und Abschnittsleiter des Sicherheitsdienstes (SD) in Wien. Er nahm an Besprechungen zur Deportation der Juden teil, lebte in "arisierten Wohnungen" und arbeitete mit Adolf Eichmann, einem der Drahtzieher des Holocaust, zusammen.

Seine Enttarnung ist ein Verdienst der deutschen Professorin Susanne Benöhr-Laqueur und ihrer Studenten an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Münster.

Nach Kriegsende flüchtete Chlan nach Südamerika, bevor er in den 50er-Jahren als Reiseleiter zunächst in Südtirol und Italien und dann auf Mallorca ein neues Leben begann. Er starb 1992 in Innsbruck. Der Reiseveranstalter Tui will in seinen Archiven keinerlei "Daten, Dokumente o. ä." gefunden haben.

