Der Gründer der spanischen Klinikkette Quirón Salud übernimmt das Gebäude der traditionsreichen Jesuitenschule Montesión im Herzen von Palma. Ein entsprechendes Abkommen zwischen dem Unternehmer Victor Madera und der Gesellschaft Jesu ist am Freitagmittag (26.1.) in Palma notariell beglaubigt worden. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" haben die Verhandlungen zwischen dem aus Asturien stammenden Tycoon und der Glaubensgemeinschaft über zwei Jahre gedauert.

Madera bekommt das historische Gebäude demnach für die kommenden 50 Jahre überlassen. Die Verwaltung der Immobilie ist an mehrere Bedingungen geknüpft. Zum einen beinhaltet es die Renovierung und Restaurierung des Gebäudes sowie der darin enthaltenen Kunstwerke. Zum anderen wird der Gebäudekomplex in eine Wohnanstalt verwandelt, in der auch Ärzte tätig sein sollen. Laut Javier Montserrat, einem Sprecher der Jesuiten, soll das neue Projekt dazu dienen, "der ganzen Stadt zu helfen".

Das passiert mit den Schülern und den Patern

Die rund 450 Schüler, die derzeit im Gebäude den Unterricht besuchen, werden im kommenden Jahr in einem neuen Gebäude weiterlernen, das derzeit in der Nähe des Fußballstadions Son Moix gebaut wird. Die zwölf Jesuitenpater, die in Montesión leben und allesamt über 80 Jahre alt sind, werden auch unter dem neuen Verwalter in dem Gebäude ihr Zuhause haben, allerdings werden die Wohnbereiche in das Stockwerk über der Sakristei verlegt.

Madera ließ seine Zufriedenheit über das Abkommen mitteilen. Er plane in Kürze, seine Vorstellungen für das Gebäude der mallorquinischen Öffentlichkeit zu präsentieren. Dort sollen auch Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Projekts ausgeräumt werden, die in den vergangenen Tagen vor allem von ehemaligen Schülern der Bildungsanstalt geäußert wurden.

Die Aktivitäten Maderas auf Mallorca

Die Präsenz Maderas auf der Insel ist im vergangenen Jahr immer mehr in den Blick der Öffentlichkeit geraten. Erst im Dezember wurde bekannt, dass er sich mit dem historischen Gebäude Can Pueyo seinen bereits fünften Stadtpalast in Palma gekauft hatte.Zuvor war er bereits Eigentümer von Ca n'Oleza, Ca n'Ayamans, Can Riera (im Carrer Pont i Vic) und einem großen Haus neben dem Bischofspalast. Madera hatte nach dem Erwerb von Can Oleza im Jahr 2018 angekündigt, den Palast in ein Hotel zu verwandeln. Das Gebäude, für das zehn Millionen Euro geflossen sein sollen, steht unter Denkmalschutz und wird derzeit saniert. Berichten zufolge sollen die ursprünglichen Dekorationen und das Mobiliar auf der Beletage erhalten werden.

Madera und seine Frau, die Innendesignerin Odúlia Fernández, betreiben unter dem Namen Vestige Collection eine Reihe an Luxushotels auf den Balearen. Auf Menorca gibt es zwei Häuser. Auf Mallorca soll mit Son Verí bei Valldemossa demnächst ein Landhotel entstehen. /pss