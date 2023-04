Der Stadtpalast Can Armengol im zentral gelegenen Carrer Sant Jaume in Palma de Mallorca ist einzugsbereit. Das altehrwürdige Gebäude, dessen Grundmauern aus dem 16. Jahrhundert stammen, gehört dem Ryanair-Chef Michael O'Leary. Dieser hatte den Palast im Jahr 2018 erworben, wie die MZ damals exklusiv berichtete. Laut Schätzungen hatte der Unternehmer zehn bis 14 Millionen Euro dafür bezahlt.

In den vergangenen Jahren haben der renommierte Architekten Claudio Hernández und die Innendesignerin Isabel López Vilalta das Anwesen renoviert. Der Projektbeschreibung zufolge war an dem Umbau ein Team aus Archäologen, Restaurateuren und Kunsthandwerkern beteiligt. Ziel war es, den Charakter des Hauses zu wahren und den Wohnungen gleichzeitig einen modernen Touch zu geben. Insgesamt sind laut der Website von López Vilalta sieben Wohnungen zwischen 150 und 300 Quadratmeter entstanden. Alle haben eine eigene Terrasse mit Grill.

15.250 Euro für 260 Quadratmeter

Die Mietpreise sind selbst für den überhitzten Immobilienmarkt in Palma außergewöhnlich. So wird die teuerste Wohnung einem Bericht der "Ultima Hora" zufolge für 15.250 Euro im Monat vermietet. Dafür bekäme man 260 Quadratmeter Wohnfläche und zwei Zimmer. Das entsprechende Inserat auf der Plattform Idealista wurde allerdings am Mittwochmorgen (26.4.) gelöscht. Der zuständige Immobilienmakler bestritt auf MZ-Nachfrage, die Wohnung im Portfolio zu haben.

Auf Fotos auf der Website des Architekten sind lichtdurchflutete, großzügige Räume zu sehen. Die historische Dekoration der Decken und Wände ist wiederhergestellt, während sich die moderneren Elemente vor allem in den Bädern und Küchen sowie im Mobiliar widerspiegeln. Das Gebäude verfügt über einen Innenhof, der in einen Garten führt.

Wohnung im ersten Stock für O'Leary?

Inwieweit der Ryanair-Chef eine der Wohnungen für sich selbst nutzen wird, ist nicht bekannt. Der "Última Hora" zufolge hat der Unternehmer eine Beletage, wie herrschaftliche Wohnungen im ersten Stock genannt werden, für sich reserviert. Auf Spanisch ist von planta noble die Rede.

Bevor der irische Unternehmer den Palast kaufte, konnte man das Gebäude als ­Ver­anstaltungsort etwa für Hochzeiten mieten. Auch Modenschauen und Benefizmärkte ­fanden dort statt. „Schwelgen Sie in barockem Ambiente und genießen Sie eine erlesene Silvesternacht in herrschaftlichen Gemäuern", hieß es in einem Prospekt zur Jahreswende 2013/2014. Dort war auch vermerkt, dass der Bau 1741 seine heutige Form erhalten hat.